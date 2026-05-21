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В Минске планируют модернизировать столовые в дошкольных учреждениях

21 мая 2026 11:26
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За последние три года в столичных школах капитально отремонтировали 94 пищеблока – все они теперь полностью отвечают современным санитарно-техническим требованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске планируют модернизировать столовые в дошкольных учреждениях-2

Следующий шаг – детские сады. Мингорисполкомом принято решение в ближайший год сосредоточить усилия на обновлении столовых в дошкольных учреждениях, поскольку около 12 % из них однозначно требуют модернизации. Параллельно комбинаты школьного питания активно совершенствует меню. Чтобы облегчить и оптимизировать работу поваров, столовые перешли на использование полуфабрикатов высокой степени готовности и очищенных овощей.

В Минске планируют модернизировать столовые в дошкольных учреждениях-4

Людмила Крупская, директор Комбината школьного питания:
Это и картофель, морковь, свекла, лук. Работаем над меню. Мы предлагаем три вида блинчиков. И они буквально находятся в топе блюд у наших детей. Блинчики с творогом, блинчики с вишней и блинчики с колбасой и сыром.

В Минске планируют модернизировать столовые в дошкольных учреждениях-6

Глеб Лавринович, заместитель председателя Комитета по образованию Мингорисполкома:
В целом, на протяжении последних трех лет проведена большая работа по укреплению материально-технической базы пищеблока в школах. Можно говорить уверенно о том, что на сегодняшний день все они находятся в надлежащем санитарно-техническом состоянии и в полной мере отвечают современным требованиям.

Комбинат школьного питания кормит учеников более чем в 250 учебных заведениях столицы. Повара стараются готовить так, чтобы еда была по-домашнему аппетитной, как у мамы. Меню составляют с учетом предпочтений детей, поэтому в рацион включают их самые любимые и привычные блюда.

# Детские сады в Минске # Детское питание

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