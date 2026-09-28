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Новости по тегу #Денис Ливанович

Аварийность в Минске снизилась почти на 18% за 8 месяцев
28 сентября 2026 17:30

Аварийность в Минске снизилась почти на 18% за 8 месяцев

ГАИ Минска проводит единый день безопасности дорожного движения
25 сентября 2026 07:10

ГАИ Минска проводит единый день безопасности дорожного движения

ГАИ Минска проводит рейды против нарушений ПДД водителями каршеринга
18 сентября 2026 06:44

ГАИ Минска проводит рейды против нарушений ПДД водителями каршеринга

Госавтоинспекция Минска усилила контроль за водителями маршруток и такси
11 сентября 2026 08:41

Госавтоинспекция Минска усилила контроль за водителями маршруток и такси

На перекрестке Лобанка и Притыцкого в Минске меняется схема движения – ГАИ
02 сентября 2026 18:55

На перекрестке Лобанка и Притыцкого в Минске меняется схема движения – ГАИ

ГАИ Минска усилила контроль за мототранспортом
16 июня 2026 06:46

ГАИ Минска усилила контроль за мототранспортом

Аварийность на дорогах в Минске снизилась на 15%
02 апреля 2026 18:01

Аварийность на дорогах в Минске снизилась на 15%

Такси – под особым контролем. ГАИ в Минске проводит профилактическое мероприятие
13 февраля 2026 17:54

Такси – под особым контролем. ГАИ в Минске проводит профилактическое мероприятие

Такси – под особым контролем! ГАИ проводит профилактическое мероприятие в Минске
13 февраля 2026 07:23

Такси – под особым контролем! ГАИ проводит профилактическое мероприятие в Минске

ГАИ: автомобилистам при подъезде к переходам необходимо снижать скорость заранее
23 января 2026 06:59

ГАИ: автомобилистам при подъезде к переходам необходимо снижать скорость заранее

Места проведения рождественских богослужений под особым контролем сотрудников ГАИ
07 января 2026 11:21

Места проведения рождественских богослужений под особым контролем сотрудников ГАИ

В связи со сложными погодными условиями ГАИ призывает к повышенной осторожности
24 ноября 2025 07:44

В связи со сложными погодными условиями ГАИ призывает к повышенной осторожности