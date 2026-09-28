Новости по тегу #Денис Ливанович

Особое внимание – защите детей: для них делают безопасные маршруты к школам, запускают рекламу и проводят рейды вблизи учреждений образования.
Главная цель акции – напомнить о важности световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости для пешеходов, водителей, велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности.
Она направлена на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями каршеринга.
Инспекторы проверяют техническое состояние машин, соблюдение правил маневрирования, проезда перекрестков и требований к перевозке пассажиров.
В связи со строительством нового путепровода здесь отменен левый поворот с улицы Лобанка в сторону МКАД для легковых и электромобилей.
Особое внимание – выявлению мотоциклов с поддельными VIN-номерами, а также неисправных или самовольно переоборудованных машин.
Работа в этом направлении будет продолжена.
Оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, которые осуществляют перевозку пассажиров.
Оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, которые осуществляют перевозку пассажиров. Инспекторы усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения, ведь именно их нарушение чаще всего становится причиной аварий.
Безопасность на дороге – это совместная ответственность водителей и пешеходов.
Инспекторы контролируют соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Не остается без внимания пресечение фактов нетрезвого вождения и управления транспортом без прав, а также перевозка юных пассажиров.
Особое внимание не только водителям. Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы, которые позволяют значительно повысить видимость человека на дороге в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.
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