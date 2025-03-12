ГАИ Минска проверит соблюдение правил парковки на местах для инвалидов

Инспекторы проведут рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств на местах, предназначенных для инвалидов, вблизи административных зданий, торговых центров и социальных объектов. При необходимости будут задействованы эвакуаторы.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Напоминаем, на месте для инвалидов разрешается парковать только автомобили с соответствующим опознавательным знаком. Устанавливать такой знак разрешается на транспортное средство, управляемое инвалидами первой и второй групп, а также лицами, осуществляющими их перевозку. Инвалидам третьей группы и лицам, их перевозящим, разрешается использовать соответствующую наклейку только при условии наличия у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата.

Пока на дорогах не редки ситуации, когда водители вопреки правилам дорожного движения паркуют свои автомобили на местах для инвалидов. Специальное мероприятие ГАИ пройдет 12 и 13 марта.