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ГАИ Минска проверит соблюдение правил парковки на местах для инвалидов

12 марта 2025 07:05
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Привлечь внимание к проблеме нецелевого использования особых паковочных мест. Госавтоинспекция Минска начинает профилактическую акцию «Стоп-парковка», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ Минска проверит соблюдение правил парковки на местах для инвалидов-2

Инспекторы проведут рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств на местах, предназначенных для инвалидов, вблизи административных зданий, торговых центров и социальных объектов. При необходимости будут задействованы эвакуаторы. 

ГАИ Минска проверит соблюдение правил парковки на местах для инвалидов-4

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Напоминаем, на месте для инвалидов разрешается парковать только автомобили с соответствующим опознавательным знаком. Устанавливать такой знак разрешается на транспортное средство, управляемое инвалидами первой и второй групп, а также лицами, осуществляющими их перевозку. Инвалидам третьей группы и лицам, их перевозящим, разрешается использовать соответствующую наклейку только при условии наличия у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Пока на дорогах не редки ситуации, когда водители вопреки правилам дорожного движения паркуют свои автомобили на местах для инвалидов. Специальное мероприятие ГАИ пройдет 12 и 13 марта.

# Денис Ливанович # Жизнь с инвалидностью в Беларуси # ГАИ

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