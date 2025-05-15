ГАИ Минска проводит проверку маршрутного транспорта

Фокус на предупреждение правонарушений перевозчиками пассажиров. Столичная Госавтоинспекция с 15 мая приступает к проведению профилактического мероприятия, в ходе которого проверит техническое состояние маршрутных транспортных средств и соблюдение правил движения их водителями. В ходе акции задействуют ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Внимание инспекторов обращено на техническое состояние маршрутных транспортных средств. Также инспекторами будет осуществляться контроль за соблюдением водителями иных транспортных средств правил предоставления преимущества маршрутному транспорту и правомерностью их движения по полосам, предназначенным для такого транспорта. В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении.

Профилактическая акция продлится до 16 мая включительно.