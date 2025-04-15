В Минске увеличится число зон с максимальным ограничением скорости для электросамокатов
В Минске вводятся новые скоростные ограничения для электросамокатов, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особое внимание – аварийно-опасным участкам. Количество зон с лимитом 7 км/ч увеличится до 200.
О том как современные технологии помогают заботиться о безопасности, узнал Михаил Ракутин.
В Минске активно внедряются технологии для повышения безопасности пользователей электросамокатов и пешеходов. С начала сезона сервисы аренды заблокировали сотни аккаунтов – в основном за поездки вдвоем и передачу управления детям.
Еще одна инициатива ГАИ – дополнительные ограничения. Так, в пределах 1-го транспортного кольца самокатчики смогут передвигаться со скоростью не более 15 км/ч. В пределах 2-го городского кольца – до 17, в пределах МКАД – до 20 км/ч. А на пешеходных переходах и в зонах плотной жилой застройки арендные самокаты автоматически будут снижать скорость до шага идущего человека.
Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Эти зоны определяются опытным путем с учетом уже функционирования данного решения города Минска с 2023 года. Мы отслеживали и делали эту работу во взаимодействии с коммерческими организациями. Ну и на сегодняшний день основным все-таки фактором для понижения скоростных режимов и определения этих зон является аварийность в Минске, количество совершенных происшествий в столице с участием средств персональной мобильности и пешеходов.
Скорость шеринговых электросамокатов регулируется автоматически через GPS-модули, которые связаны с городской картой геозон. Алгоритмы также фиксируют нарушения. Данные передаются в сервисы и в ГАИ.
Подробности в видео.