В Минске увеличится число зон с максимальным ограничением скорости для электросамокатов

О том как современные технологии помогают заботиться о безопасности, узнал Михаил Ракутин.

В Минске вводятся новые скоростные ограничения для электросамокатов, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особое внимание – аварийно-опасным участкам. Количество зон с лимитом 7 км/ч увеличится до 200.

В Минске активно внедряются технологии для повышения безопасности пользователей электросамокатов и пешеходов. С начала сезона сервисы аренды заблокировали сотни аккаунтов – в основном за поездки вдвоем и передачу управления детям.

Еще одна инициатива ГАИ – дополнительные ограничения. Так, в пределах 1-го транспортного кольца самокатчики смогут передвигаться со скоростью не более 15 км/ч. В пределах 2-го городского кольца – до 17, в пределах МКАД – до 20 км/ч. А на пешеходных переходах и в зонах плотной жилой застройки арендные самокаты автоматически будут снижать скорость до шага идущего человека.