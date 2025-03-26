Как сделать детский досуг безопасным? Вот какую профилактическую работу проводит ГАИ Минска

Во время каникул дети проводят больше времени на улице, поэтому особенно важно обратить внимание на безопасность юных пешеходов и, конечно же, велосипедистов, потому что уже потеплело. В преддверии весенних каникул в Беларуси стартует информационная кампания «На каникулах дети – мы за них в ответе!». Акция продлится и после начала четвертой четверти. Как сделать детский досуг не только радостным, но и безопасным? Об этом поговорили с гостем.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мы проводим информационно-пропагандистскую работу не только в СМИ, но и работаем в коллективе школьном. В первую очередь, там основные наши помощники – ЮИДы, которые у нас есть на местах в каждом учреждении образования. У нас есть созданные молодежные отряды охраны правопорядка, которые не только по линии дорожной безопасности, но и общественной безопасности работают в связке с районными управлениями внутренних дел.

Ольга Бурлакова, ведущая:

А эти волонтеры школьники? Кто может стать таким?

Денис Ливанович:

Школьники, но есть у нас такие волонтеры – молодежные отряды охраны правопорядка и в том числе по дорожной безопасности, которая из числа студентов. В том числе есть дружины у нас, которые добровольно созданы на базе крупных предприятий. Они тоже работают во взаимодействии с районными управлениями ГАИ либо отделами охраны правопорядка. Мы очень активно работаем, в том числе в период проведения комплексных профилактических мероприятий с БРСМ, который нам всячески в этом оказывает содействие, который является основным, наверное, куратором вот этих молодежных отрядов правопорядка. И работа в трудовых коллективах, потому что никто не отменял работу родителей со своими детьми.