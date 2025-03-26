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Как сделать детский досуг безопасным? Вот какую профилактическую работу проводит ГАИ Минска

26 марта 2025 11:34
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Во время каникул дети проводят больше времени на улице, поэтому особенно важно обратить внимание на безопасность юных пешеходов и, конечно же, велосипедистов, потому что уже потеплело. В преддверии весенних каникул в Беларуси стартует информационная кампания «На каникулах дети – мы за них в ответе!». Акция продлится и после начала четвертой четверти. Как сделать детский досуг не только радостным, но и безопасным? Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как сделать детский досуг безопасным? Вот какую профилактическую работу проводит ГАИ Минска-2

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Мы проводим информационно-пропагандистскую работу не только в СМИ, но и работаем в коллективе школьном. В первую очередь, там основные наши помощники – ЮИДы, которые у нас есть на местах в каждом учреждении образования. У нас есть созданные молодежные отряды охраны правопорядка, которые не только по линии дорожной безопасности, но и общественной безопасности работают в связке с районными управлениями внутренних дел.

Ольга Бурлакова, ведущая:
А эти волонтеры школьники? Кто может стать таким?

Денис Ливанович:
Школьники, но есть у нас такие волонтеры – молодежные отряды охраны правопорядка и в том числе по дорожной безопасности, которая из числа студентов. В том числе есть дружины у нас, которые добровольно созданы на базе крупных предприятий. Они тоже работают во взаимодействии с районными управлениями ГАИ либо отделами охраны правопорядка. Мы очень активно работаем, в том числе в период проведения комплексных профилактических мероприятий с БРСМ, который нам всячески в этом оказывает содействие, который является основным, наверное, куратором вот этих молодежных отрядов правопорядка. И работа в трудовых коллективах, потому что никто не отменял работу родителей со своими детьми.

Подробности в видео.

# ГАИ ГУВД Мнгорисполкома # ГАИ # Правила безопасности # Ольга Бурлакова # Денис Ливанович # Юлия Самусенко # Юрий Царёв

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