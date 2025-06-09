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Сотрудник ГАИ рассказал, как изменится работа инспекции после принятия нового указа Президента

09 июня 2025 16:19
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За что платят водители, какие средства используют для контроля нарушителей и как развивается автомобильная инфраструктура в стране? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как работает новый порядок автостоянок и парковок в Беларуси.

Сотрудник ГАИ рассказал, как изменится работа инспекции после принятия нового указа Президента-2

Денис Ливанович, заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Для начала, ГАИ бояться не надо. Спасибо за вопрос, но наши контролирующие функции в части обеспечения безопасности дорожного движения и, в принципе, по автолюбителям, которые любят оставлять транспортное средство в зонах платных парковок без последующей оплаты за ее пользование, – это немножко не функция Госавтоинспекции. Этим будет заниматься оператор парковок, который будет либо самостоятельно это выполнять, либо посредством организации выделения отдельной структуры, либо брать кого-то на подряд. Но вообще, Госавтоинспекция в зоне парковок будет контролировать соблюдение правил дорожного движения вместе с оператором. Это касается дворовых территорий, которые будут заполняться после введения этих контролирующих мер на платных парковках, это зоны, где запрещена остановка, стоянка, это тротуары, пешеходные переходы и иные участки инфраструктуры. Именно критически важные.

Может ли ГАИ оштрафовать за неоплату парковки? Узнали у сотрудника.

# ГАИ ГУВД Мингорисполкома # Правила дорожного движения # Денис Ливанович

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