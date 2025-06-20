Сотрудники ГАИ организовали школу вождения на электросамокатах для юных минчан

Занятия проходят на базе футбольного манежа. Для тренировок создана специальная полоса препятствий. Дети учатся безопасному вождению в условиях, приближенных к реальным. С помощью различных элементов, таких как фишки и объезды, ребята отрабатывают маневренность и повторяют правила движения. Это помогает повысить мастерство и снизить риски при использовании средств персональной мобильности в городской среде.

На велосипедах я сейчас редко езжу, на электросамокатах тоже. Я на обычных самокатах сейчас езжу. Надо быть очень внимательным, надо смотреть по сторонам, чтобы тебя не сбили.

Если это дорога без светофора, то надо обращать внимание не только вправо-влево, но может быть еще и повороты за углом, чтобы тоже не выезжали машины.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Здесь обучение происходит как практика при езде на самокате, так и теоретическое. Это решение каких-то задач, проведение интерактивных игр, в том числе просмотр каких-то видеороликов, мультиков в игровой форме, подача правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах, которое максимально будет эффективно и восприниматься легко детьми. То есть в той форме, которая им максимально удобна.

Предусмотрены не только практические занятия, но и профилактические беседы. На территории манежа созданы тематические локации, где дети могут узнать больше о работе ГАИ и задать вопросы о безопасности на дорогах. Подобные акции будут проводиться в течение всего лета.