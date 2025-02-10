Прямой эфир

Самое обсуждаемое событие в Минске! Как изменится путепровод на проспекте Независимости?

10 февраля 2025 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ремонт, о котором сегодня говорят без преувеличения все автомобилисты Минска. О закрытии на реконструкцию путепровода между проспектом Независимости и улицей Московской заранее сообщали все СМИ, были опубликованы маршруты объезда, тем не менее для многих это стало сюрпризом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, это все-таки больше приятная новость, чем повод ругать дорожников. Ведь мост обещают сделать быстрее установленных сроков и обеспечить комфорт и безопасность на этом участке оживленной городской трассы.

Репортаж Арины Поповой.

Самое обсуждаемое событие в Минске! Как изменится путепровод на проспекте Независимости?-2

Путепровод от улицы Московской до проспекта Независимости возвели в 1963-м и с тех пор поддерживали только косметически. Естественно, при строительстве расчет был на другую нагрузку. Да и технологии с того времени существенно модернизировались. Этим и обусловлено решение о реконструкции. Уже приступили к демонтажу бетонного покрытия, бордюра и балок. Здесь планируют использовать инновационные методы и материалы в работе.

Самое обсуждаемое событие в Минске! Как изменится путепровод на проспекте Независимости?-4

Александр Жданович, мастер строительно-монтажных работ Оао «Мостострой» филиала «МСУ № 2»:
Мостовое сооружение будет категорически другое. Мы здесь видим бетонное сооружение 60-х годов постройки. Сейчас мост будет полностью металлический. Металлические мосты быстрее возводятся и меньше нагрузку несут. Мы можем уменьшить количество опор.

Самое обсуждаемое событие в Минске! Как изменится путепровод на проспекте Независимости?-6

Опор теперь будет три, это повлияет и на эстетическое восприятие объекта. Также изменения затронут и разметку. Для обеспечения более безопасного движения вместо двойной сплошной оборудуют разделительную полосу. Особое внимание зонам для передвижения велосипедистов и пешеходов.

Самое обсуждаемое событие в Минске! Как изменится путепровод на проспекте Независимости?-8

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Организация дорожного движения также претерпела изменение: ширина полосы для движения транспортных средств в обоих направлениях, в основном это связано с необходимостью успокоения движения. Анализ аварийности прошлых лет показывает, что инциденты в виде ДТП, в том числе с пострадавшими, происходили по причинам превышения скорости. Естественно, при проведении капитального ремонта будет модернизировано освещение с применением светосигнальных точек.

Самое обсуждаемое событие в Минске! Как изменится путепровод на проспекте Независимости?-10

На период работ сотрудники ДПС обеспечат дорожную безопасность и организуют альтернативную схему движения. Общественный транспорт в направлении центра теперь пустят через улицу Толстого, а обратно – через площадь Мясникова. Автолюбителям же предлагается двигаться по улицам Свердлова, Домашевской и проспекту Машерова.

Подробности в видео.

# Мосты Беларуси # Дорожное движение # Денис Ливанович

Другие новости рубрики

Все новости
В микрорайоне Лошица завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса
10 февраля 2025 18:24

В микрорайоне Лошица завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса

Около 600 тысяч кв. м. жилья планируется возвести в 2025 году в Минске
10 февраля 2025 18:23

Около 600 тысяч кв. м. жилья планируется возвести в 2025 году в Минске

Герои среди нас – ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 99-летием
10 февраля 2025 18:20

Герои среди нас – ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 99-летием