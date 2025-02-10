Самое обсуждаемое событие в Минске! Как изменится путепровод на проспекте Независимости?
Ремонт, о котором сегодня говорят без преувеличения все автомобилисты Минска. О закрытии на реконструкцию путепровода между проспектом Независимости и улицей Московской заранее сообщали все СМИ, были опубликованы маршруты объезда, тем не менее для многих это стало сюрпризом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, это все-таки больше приятная новость, чем повод ругать дорожников. Ведь мост обещают сделать быстрее установленных сроков и обеспечить комфорт и безопасность на этом участке оживленной городской трассы.
Репортаж Арины Поповой.
Путепровод от улицы Московской до проспекта Независимости возвели в 1963-м и с тех пор поддерживали только косметически. Естественно, при строительстве расчет был на другую нагрузку. Да и технологии с того времени существенно модернизировались. Этим и обусловлено решение о реконструкции. Уже приступили к демонтажу бетонного покрытия, бордюра и балок. Здесь планируют использовать инновационные методы и материалы в работе.
Александр Жданович, мастер строительно-монтажных работ Оао «Мостострой» филиала «МСУ № 2»:
Мостовое сооружение будет категорически другое. Мы здесь видим бетонное сооружение 60-х годов постройки. Сейчас мост будет полностью металлический. Металлические мосты быстрее возводятся и меньше нагрузку несут. Мы можем уменьшить количество опор.
Опор теперь будет три, это повлияет и на эстетическое восприятие объекта. Также изменения затронут и разметку. Для обеспечения более безопасного движения вместо двойной сплошной оборудуют разделительную полосу. Особое внимание зонам для передвижения велосипедистов и пешеходов.
Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Организация дорожного движения также претерпела изменение: ширина полосы для движения транспортных средств в обоих направлениях, в основном это связано с необходимостью успокоения движения. Анализ аварийности прошлых лет показывает, что инциденты в виде ДТП, в том числе с пострадавшими, происходили по причинам превышения скорости. Естественно, при проведении капитального ремонта будет модернизировано освещение с применением светосигнальных точек.
На период работ сотрудники ДПС обеспечат дорожную безопасность и организуют альтернативную схему движения. Общественный транспорт в направлении центра теперь пустят через улицу Толстого, а обратно – через площадь Мясникова. Автолюбителям же предлагается двигаться по улицам Свердлова, Домашевской и проспекту Машерова.
Подробности в видео.