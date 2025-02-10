Самое обсуждаемое событие в Минске! Как изменится путепровод на проспекте Независимости?

Ремонт, о котором сегодня говорят без преувеличения все автомобилисты Минска. О закрытии на реконструкцию путепровода между проспектом Независимости и улицей Московской заранее сообщали все СМИ, были опубликованы маршруты объезда, тем не менее для многих это стало сюрпризом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, это все-таки больше приятная новость, чем повод ругать дорожников. Ведь мост обещают сделать быстрее установленных сроков и обеспечить комфорт и безопасность на этом участке оживленной городской трассы.