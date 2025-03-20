В Минске обсудили новые правила использования средств персональной мобильности

Новый сезон мобильности в столице по новым правилам. Безопасность во время передвижения на электросамокатах, скутерах и велосипедах под особым контролем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Этот вопрос также обсудили и депутаты Мингорсовета совместно с сотрудниками ГАИ и представителями шеринговых компаний во время расширенного выездного заседания, которое прошло на базе Минского городского технопарка. Все больше жителей столицы пользуются средствами персональной мобильности и велосипедами, соответственно, значительно возросло и количество случаев травматизма. Именно поэтому введены ограничения скорости для экотранспорта в городской среде.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома: Там, где раньше было 25, теперь будет не более 20 километров в час. Там, где было 15, так и останется в центральной части города. Внесены все учреждения образования города Минска, как зоны запрета для движения на прокатных средствах персональной мобильности. Это среднего образования, дошкольного, внеурочного образования, ну и профессионально-технического образования. Также внесены новые зоны запрета для движения в виде скверов, парков отдыха.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Использование средств персональной мобильности показало в предыдущие два года достаточно серьезный рост ДТП, особенно среди несовершеннолетних, увеличенный процент использования средств персональной мобильности арендованных практически чуть ли не в два раза. И, конечно, из года в год увеличение количества велосипедистов, которые тоже используют велосипед не как прогулочное средство, а как средство транспорта. Основная, конечно, задача – это выработать предложение о том, что нужно еще предпринять для того, чтобы этот способ передвижения по городу Минску сделать более безопасным.

В сборочных цехах «МотоВелоЗавода» представили новую линейку экотранспорта. Велосипеды на электротяге скоро будут запущены в массовое производство.