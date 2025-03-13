Маршрутный транспорт на контроле ГАИ! Профилактическое мероприятие проходит по 20 марта

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Внимание сотрудников столичной Госавтоинспекции обращено на техническое состояние маршрутных микроавтобусов, на физическое состояние их водителей, а также на соблюдение ими требований ПДД и правил перевозки пассажиров. В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении.

Перевозка пассажиров всегда под особым контролем ГАИ. Что касается основных нарушений, которые допускают водители маршруток, то это превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, пользование во время движения мобильным телефоном.