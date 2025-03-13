Прямой эфир

Маршрутный транспорт на контроле ГАИ! Профилактическое мероприятие проходит по 20 марта

13 марта 2025 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На контроле Госавтоинспекции – маршрутный транспорт. По 20 марта проходит республиканское профилактическое мероприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрутный транспорт на контроле ГАИ! Профилактическое мероприятие проходит по 20 марта-2

Основная цель – выявление и предупреждение нарушений законодательства перевозчиками пассажиров маршрутными микроавтобусами в регулярном сообщении. Главная задача – повышение безопасности дорожного движения.

Маршрутный транспорт на контроле ГАИ! Профилактическое мероприятие проходит по 20 марта-4

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Внимание сотрудников столичной Госавтоинспекции обращено на техническое состояние маршрутных микроавтобусов, на физическое состояние их водителей, а также на соблюдение ими требований ПДД и правил перевозки пассажиров. В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении.

Перевозка пассажиров всегда под особым контролем ГАИ. Что касается основных нарушений, которые допускают водители маршруток, то это превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, пользование во время движения мобильным телефоном.

# ГАИ # Денис Ливанович

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию
13 марта 2025 07:39

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию

«Белая Русь»‎ и благотворительный фонд Алексея Талая подписали соглашение о сотрудничестве
13 марта 2025 07:32

«Белая Русь»‎ и благотворительный фонд Алексея Талая подписали соглашение о сотрудничестве

В Академии МВД начали готовить операторов беспилотных летательных аппаратов
13 марта 2025 07:22

В Академии МВД начали готовить операторов беспилотных летательных аппаратов