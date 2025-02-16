Разговоры за рулём, вождение без прав и просроченный техосмотр – как в ГАИ борются с нарушителями ПДД?

От экологической безопасности к ситуации на дорогах. В Беларуси растет количество автомобилей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас почти 4,5 миллиона машин, и с каждым годом в общереспубликанском гараже – пополнение. К примеру, в 2023-м – на 95 тысяч, и цифры из года в год увеличиваются. А с ними растут и выбросы в атмосферу, что для экологии красный свет. Но есть еще одна сторона дорожного движения, за которой пристально следят сотрудники ГАИ. Для этого привлекают высокие технологии, и старые-добрые проверки никто не отменял. Дорожный разбор у Глеба Прокофьева.

Ежегодно в Беларуси – более 3 тысяч ДТП. Статистика – не просто цифры. Жизни. Стабильно не менее полутысячи погибают на дорогах, еще больше – получают травмы. Причины, разумеется, разные, но львиная доля связана с нарушением ПДД.

Всего несколько секунд невнимательности – и велосипедист уже на дороге. Отвлекся на телефон – расскажет потом водитель автобуса. Впрочем, гаджеты в руках автомобилистов – это антитренд последних лет, который охватил даже профессиональных перевозчиков. Абонент оказался доступен. Инспекторы, не устают повторять: разговаривать, листать ленту, снимать рилсы за рулем – нарушение, и нарушение серьезное. На этот раз девушка обойдется только предупреждением от ГАИ и небольшим ликбезом со стороны самых близких и родных людей.

– А если еще мне какая-нибудь дрянь позвонит?

– Просто не реагировать на телефон и не касаться его руками.

– Сейчас мой муж-зануда вытрепет мне весь нерв. Семейную драму оставим за кадром. А что не скроется от камер – так это любые подобные нарушения. В помощь республиканская система мониторинга общественной безопасности. Видеонаблюдение устроено таким образом, чтобы четко определялись лицо водителя и номер автомобиля. А далее дело за малым – и «письмо счастья» летит по адресу.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Узнаем алгоритм выявления правонарушения. Я сейчас буду разговаривать по мобильному телефону во время движения автомобиля. Но чтобы не нарушать правила дорожного движения – займу пассажирское место. Недолго мы колесили по столичным дорогам, чтобы попасться на одну из камер. И вот видеодоказательство от ГАИ – отчетливо видны детали происходящего в салоне, да и сам автомобиль.

А этим уже точно не удивишь. Выделенные полосы для общественного транспорта, которые контролируют видеокамеры. Здесь «зеленый свет» только маршрутным автобусам или троллейбусам, а также электромобилям. Остановка и стоянка в этой полосе запрещены. Но на практике оказывается, что закон знают не все. Красный свет не для всех? Игнор водителей попадет в объектив – информация обрабатывается в автоматическом режиме, ошибки исключены. Искусственный интеллект поможет также выявить и бесправников. К примеру, этот мужчина еще не в курсе, что он на карандаше. Но весточка скоро придет.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Лица загружаются в систему с целью автоматического обнаружения при управлении транспортным средством в тех местах, где оборудована система видеонаблюдения. Маячок ставится, и когда этот факт обнаружен, всплывает сообщение, сотрудники перепроверяют и направляют на привлечение.