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Новости по тегу #Денис Глебко

Латвия ограничила движение в пункте пропуска «Григоровщина»
19 марта 2025 13:38

Латвия ограничила движение в пункте пропуска «Григоровщина»

Латвия возводит укрепление! Что происходит на границе и почему из Беларуси пытаются сделать врага?
01 декабря 2024 16:47

Латвия возводит укрепление! Что происходит на границе и почему из Беларуси пытаются сделать врага?

В Латвии вступил в силу запрет на перемещение по стране машин с белорусскими номерами
01 ноября 2024 14:08

В Латвии вступил в силу запрет на перемещение по стране машин с белорусскими номерами

Пограничники Латвии уже развернули 9 легковушек на белорусских номерах
16 июля 2024 11:56

Пограничники Латвии уже развернули 9 легковушек на белорусских номерах

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией
29 октября 2023 20:10

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией

На границе с Латвией полоцкие пограничники нашли беженку из Ирана с детьми и телами двух мужчин
29 октября 2023 14:16

На границе с Латвией полоцкие пограничники нашли беженку из Ирана с детьми и телами двух мужчин

«Просекли, что можно сюда приезжать». Почему иностранцы перебираются в Беларусь на зимовку?
30 апреля 2023 17:33

«Просекли, что можно сюда приезжать». Почему иностранцы перебираются в Беларусь на зимовку?

«Глаз как у орла, и терпение – ого-го». Каким должен быть пограничник и что происходит на наших рубежах?
30 апреля 2023 17:29

«Глаз как у орла, и терпение – ого-го». Каким должен быть пограничник и что происходит на наших рубежах?

«В режиме ожидания». Почему тысячи фур не могут попасть в Европу из Беларуси?
08 декабря 2022 17:16

«В режиме ожидания». Почему тысячи фур не могут попасть в Европу из Беларуси?

С латвийской стороны разбирают пешеходный мост, расположенный на границе с Беларусью
24 ноября 2022 11:02

С латвийской стороны разбирают пешеходный мост, расположенный на границе с Беларусью

«Могут завербовать». Туристы рассказали, что говорят в ЕС о безвизе в Беларуси
28 августа 2022 16:56

«Могут завербовать». Туристы рассказали, что говорят в ЕС о безвизе в Беларуси

«Осознав бесчеловечное отношение латвийской стороны». Белорусские пограничники помогли истощённым беженцам
15 августа 2021 11:59

«Осознав бесчеловечное отношение латвийской стороны». Белорусские пограничники помогли истощённым беженцам