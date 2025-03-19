Новости по тегу #Денис Глебко

Нововведение уже вступило в силу. С полуночи латвийцы пускают на свою территорию только автотранспорт. На данном этапе ограничение продлится минимум полгода. Позже может быть продлено.
Особый цинизм ситуации придает факт близости этих работ с Курганом Дружбы. Мемориал был установлен на стыке границ Беларуси, России и Латвии в память о единстве народов в борьбе с фашизмом. Но сейчас о дружбе и речи не идет. В Латвии намеренно обостряют обстановку.
Еще в сентябре Сейм принял поправку в закон «О дорожном движении». Нововведение затронуло интересы владельцев легковушек с белорусской регистрацией. Их обязали вывезти транспортное средство с территории Латвии или переоформить. В случае отказа машину могут даже конфисковать.
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