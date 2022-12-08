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«В режиме ожидания». Почему тысячи фур не могут попасть в Европу из Беларуси?

08 декабря 2022 17:16
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Ситуация на пунктах пропуска с Евросоюзом остается напряженной. Очереди на пересечение границы в общей сложности ожидают около 5 тысяч фур. Направление перегружено на всей западной границе. От «Берестовицы» до «Григоровщины». Пробки растянулись на десятки километров. Виной тому сопредельная сторона, которая вовсе не спешит принимать большегрузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В режиме ожидания». Почему тысячи фур не могут попасть в Европу из Беларуси?-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Это окраина деревни Марьянполье. До пункта пропуска «Урбаны» около 5 километров. Колейка из большегрузов начинается отсюда. В режиме ожидания почти полтысячи грузовых автомобилей.

«В режиме ожидания». Почему тысячи фур не могут попасть в Европу из Беларуси?-4

Вереница из фур вдоль дороги. Местами в два ряда. Такая картина здесь наблюдается уже не первую неделю. Не первый день, судя по толщине снега на машинах, ночуют здесь и сами водители. В белорусской деревне Урбаны они стоят не часами. Сутками.

«В режиме ожидания». Почему тысячи фур не могут попасть в Европу из Беларуси?-7

Бахром Тилоев, водитель (Таджикистан):
По пять суток ждем. Так не должно быть, люди не от хорошей жизни сюда едут. Сами делаем – чтобы выехать, машины застревают.

«В режиме ожидания». Почему тысячи фур не могут попасть в Европу из Беларуси?-10

Само собой, Латвия, Польша, а еще Молдова, Кыргызстан. География стран такая, что позавидуют супервайзеры масштабных форумов. Но этим людям можно только посочувствовать. Многие за время простоя уже могли бы сделать по несколько рейсов. Но вынуждены стоять.

«В режиме ожидания». Почему тысячи фур не могут попасть в Европу из Беларуси?-13

– Придется ждать, по-другому как?
– Из России на Молдову без такой очереди нам надо где-то шесть дней. А если еще шесть тут простоять, то уже получается полмесяца: 12-13 дней.

Этим двум дальнобойщикам сегодня повезло. Подошла их электронная очередь и они почти у цели. До пункта пропуска считаные метры. Правда, сколько еще придется стоять на сопредельной стороне, даже не гадают.

«В режиме ожидания». Почему тысячи фур не могут попасть в Европу из Беларуси?-16

Игорь Сосновский, водитель:
Четверо суток стоял. Благо, есть туалет, душ, магазин. Последние несколько месяцев вот так, летом было еще намного проще: за сутки туда-обратно мог съездить.

«В режиме ожидания». Почему тысячи фур не могут попасть в Европу из Беларуси?-19

Международный пункт пропуска «Урбаны» – на латвийской стороне «Силене». Ворота европейской страны, которые сейчас больше напоминают скрипучую калитку. Для сравнения: на въезд в Беларусь ожидает очереди около 200 автомобилей. На выезд – в два раза больше.

«В режиме ожидания». Почему тысячи фур не могут попасть в Европу из Беларуси?-22

Сергей Евдокимов, заместитель начальника таможенного поста «Урбаны»:
Скопление обусловлено тем, что контролирующие службы сопредельной стороны принимают в сутки лишь по 100 автомобилей из положенных 200. Установленные договоренности выполняются на 50 %. Среднее время ожидания въезда в Латвию после прохождения на белорусской стороне всех видов контроля составляет около 5 часов.

«В режиме ожидания». Почему тысячи фур не могут попасть в Европу из Беларуси?-25

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:
В ответ на запрос белорусских пограничников о скорости оформления латвийские пограничники отвечают молчанием. Несмотря на окончание года и окончание контрактов, мы прекрасно понимаем, что это происходит искусственно латвийской стороной, дабы сдерживать поток в пересечении границ.

«В режиме ожидания». Почему тысячи фур не могут попасть в Европу из Беларуси?-28

Сколько продлятся тяготы простых людей, которые оказались заложниками выходок еврочиновников, сложно спрогнозировать. Не исключено, что к выходным очереди могут вырасти.

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# Очереди на границе Беларуси # общество # Виктор Пралич # Сергей Евдокимов # Денис Глебко # Фотофакт

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