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Финал республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» проходит в Минске

25 марта 2026 17:33
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На льду «Чижовка-Арены» продолжается финальный этап республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» проходит в Минске-2

За трофей в младшей возрастной группе дивизиона Б ведут борьбу пять лучших коллективов со всей страны. Это ребята, которые не имеют возможности заниматься на крытых ледовых аренах. Несмотря на это, юные спортсмены с большим энтузиазмом относятся к тренировкам и охотно занимаются любимым видом спорта. 

Подробнее в видео.

# Хоккей

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