Финал республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» проходит в Минске

На льду «Чижовка-Арены» продолжается финальный этап республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За трофей в младшей возрастной группе дивизиона Б ведут борьбу пять лучших коллективов со всей страны. Это ребята, которые не имеют возможности заниматься на крытых ледовых аренах. Несмотря на это, юные спортсмены с большим энтузиазмом относятся к тренировкам и охотно занимаются любимым видом спорта.