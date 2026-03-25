Гигин рассказал, почему Япония не укрепит свои позиции на Ближнем Востоке

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко в КНДР, ситуацию вокруг Ирана и США, а также другие международные события. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

В Корее и Китае сильна память о японских преступлениях. В Китае, прежде всего, Нанкинская резня. Для Кореи – японизация, когда меняли имена детям. Более 90 % корейцев вынуждены были сменить свои фамилии. Когда создавались из корейских женщин «станции утешения» для сексуального удовлетворения японских солдат, где женщину фактически превращали в секс-рабынь. Несколько минут отводилось на одного японского солдата. Ужасно, что вытворяли японцы там, эксплуатировали экономически Корею, довели до нищеты, до голода в этот период.

Кроме этих стран и Лаос, и Сиам, Таиланд нынешний, и Мьянма, Бирма, и Камбоджа, и даже отчасти Индонезия нынешняя, Малайзия. Они попали под очень сильное китайское влияние, Корея особенно. Неоконфуцианские школы, особенно в 16-19-х веках имели большее влияние в Корее, чем, например, в самом Китае. То есть вся политическая жизнь Кореи была устроена по этим принципам.

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