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«Осознав бесчеловечное отношение латвийской стороны». Белорусские пограничники помогли истощённым беженцам

15 августа 2021 11:59
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Новости Беларуси. Очередная выходка латвийских пограничников. 14 августа они силой доставили на границу с Беларусью группу беженцев из 18 человек. Там были женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Осознав бесчеловечное отношение латвийской стороны». Белорусские пограничники помогли истощённым беженцам-1

Было видно, что многие из них имеют признаки истощения и нуждаются в медицинской помощи. В какой-то момент одной из женщин даже стало плохо. Беженцы, в том числе муж женщины, обращались за помощью к латвийской стороне, но безуспешно.

«Осознав бесчеловечное отношение латвийской стороны». Белорусские пограничники помогли истощённым беженцам-4

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:
Все действия латвийских силовиков свелись к хладнокровному наблюдению и фиксации происходящего на видео. Увидев и осознав бесчеловечное отношение латвийской стороны и нежелание оказать хоть какую-то помощь, беженцы обратились к белорусским пограничникам. Именно они и вызвали скорую помощь, которая доставила всю семью в Верхнедвинскую центральную районную больницу.

«Осознав бесчеловечное отношение латвийской стороны». Белорусские пограничники помогли истощённым беженцам-7

Завидев приближение медицинских сотрудников, представители латвийской стороны спешно покинули линию границы и ретировались вглубь своей территории в лес. Сейчас состояние иностранцев стабильное, их жизни теперь ничего не угрожает.

# Беженцы # общество # Денис Глебко # Фотофакт

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