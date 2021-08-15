«Осознав бесчеловечное отношение латвийской стороны». Белорусские пограничники помогли истощённым беженцам

Новости Беларуси. Очередная выходка латвийских пограничников. 14 августа они силой доставили на границу с Беларусью группу беженцев из 18 человек. Там были женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ГПК: очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе

Было видно, что многие из них имеют признаки истощения и нуждаются в медицинской помощи. В какой-то момент одной из женщин даже стало плохо. Беженцы, в том числе муж женщины, обращались за помощью к латвийской стороне, но безуспешно.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:

Все действия латвийских силовиков свелись к хладнокровному наблюдению и фиксации происходящего на видео. Увидев и осознав бесчеловечное отношение латвийской стороны и нежелание оказать хоть какую-то помощь, беженцы обратились к белорусским пограничникам. Именно они и вызвали скорую помощь, которая доставила всю семью в Верхнедвинскую центральную районную больницу.