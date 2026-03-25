«Он бы такого не сказал никогда». Гигин заявил, что Трамп изменил отношение к Ирану

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко в КНДР, ситуацию вокруг Ирана и США, а также другие международные события. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Посмотрите, как Трамп изменил сейчас отношение к Ирану. Я вот был в понедельник в эфире у Владимира Рудольфовича Соловьева. Половина эфира была посвящена тому, чтобы просто разобраться, что наговорил Трамп про переговоры. Показательно даже, как он изменил коннотацию, как он изменил произношение слова «аятолла».

Кто будет контролировать Ормузский пролив? Я, или я и «аятолла»? Раньше он бы такого не сказал никогда. Сейчас это уже не просто признание режима, это уже готовность на каком-то этапе сотрудничать с режимом. И посмотрите, какое отношение к Венесуэле, где часть правящей верхушки просто слилась и пошла на сотрудничество... Абсолютное презрение.

Григорий Азаренок, СТВ:

Бабки даже не перевели, говорят. 20 миллионов не перевели.

Вадим Гигин:

Абсолютное пренебрежение. Только сила, только жесткость, только демонстрация уверенности в том, что ты не дрогнешь и применишь оружие (в том числе ядерное), если это необходимо. Политический дальтонизм, никаких красных линий, и тогда этот «сцикливый» Запад будет с тобой разговаривать.

Читайте также:

Гигин: в освобождении Северной Кореи участвовало много белорусов

Воскресенский: Иран – «ахиллесова пята» Трампа, а Беларусь старается, чтобы пятки у него целы были

Воскресенский: израильские партнеры должны прекратить подстрекать Трампа и уходить из Ирана