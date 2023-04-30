«Просекли, что можно сюда приезжать». Почему иностранцы перебираются в Беларусь на зимовку?

Новости Беларуси. Латвийские чиновники обвинили наших пограничников, что они ломают ограждения на границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это что-то новенькое. Ведь раньше сыпались обвинения, что белорусы вооружают нелегальных мигрантов и разными другими способами дестабилизируют обстановку. Хотя по факту сегодня белорусско-латвийский участок границы остается одним из самых спокойных. «Глаз как у орла, и терпение – ого-го». Каким должен быть пограничник и что происходит на наших рубежах?

Пункт пропуска «Григоровщина».

Проверяем действительность документа: все степени защиты в ультрафиолете, инфракрасном цвете, донный свет двойного изображения. До Латвии рукой подать. Здесь также отмечают нарушение договоренностей со стороны латышских таможенников по пропуску грузового и личного транспорта. Нередки и стихийные очереди, которые создают искусственно. Со слов автоперевозчиков, машины стоят перед пунктом пропуска, оформление затягивается без видимых на то причин.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:

Мы же в свою очередь стараемся максимально быстро оформлять транспортные средства. При возрастании пассажиропотока нами создаются дополнительные рабочие места, увеличивается пропускная способность, и мы делаем все максимально быстро и в сжатые сроки.

Безвизовым бонусом только здесь – на участке Полоцкого погранотряда – с начала года воспользовались свыше 100 тысяч граждан Латвии, Литвы, Польши. Немало и тех, кто возвращается в Беларусь неоднократно. Так, на Радуницу в пункте пропуска «Григоровщина» нашу границу пересекли более полутысячи жителей соседних стран. В топе целей поездки – культурное обогащение, оздоровление и, конечно, шоп-тур. Ведь в последнее время у себя отовариваться выходит намного дороже. Есть и те, кто в Синеокой ищет надежный фундамент, в то время как у себя в стране уже поехала крыша. Прибалты активно интересуются белорусской недвижимостью, некоторые оставались у нас на зимовку, объясняя это тем, что жировки там, у себя на родине, неподъемные.

Виктор Кутузов, житель Риги (Латвия):

Почему цифры растут, я даже могу объяснить. Потому что все-таки далековато от Риги, основной город-то Рига. В Даугавпилсе они быстро просекли то, что можно сюда приезжать, а сейчас как бы дошло все это до рижан. И потянулся, наверное, народ и оттуда. Что касается всей этой напряженной ситуации, то сильно надо разделять официальную точку зрения и, соответственно, общение простых людей. Мы только можем надеяться на то, что в ближайшем будущем как-то это все нормализуется и мы снова будем дружить. Мы все этого хотим.