«Глаз как у орла, и терпение – ого-го». Каким должен быть пограничник и что происходит на наших рубежах?

Новости Беларуси. В зоне особого контроля – ситуация на южных рубежах, где обстановка остается напряженной. На неделе замглавы ГПК заявил, что приняты все меры для защиты этих территорий. Беларусь планирует увеличить численность некоторых подразделений на границе с Украиной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но в этом нет ничего экстренного. Все в плановом порядке. Смещаемся к западным рубежам. На неделе Литва объявила об ограничении работы двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о пунктах «Видзы» и «Лоша», где движение будет разрешено только днем. Причина – коррупция в литовской таможне. Оксана Семашко отправилась на границу, чтобы оценить ситуацию.

Все в глазах у меня стоит, как шли отсюда из Латвии. Такой обрыв, все в черной одежде. И не кресты, а орлы у них. Великая Отечественная стремительно ворвалась в жизнь тогда шестилетней Эмилии Казак. Отец погиб на фронте в первом бою. В 43-м в ее родной Росице латышские коллаборанты согнали больше 1,5 тысячи мирных жителей в костел и сожгли их заживо. В шаге от смерти маме Эмилии Сидоровны вместе с четырьмя детьми удалось спастись. Предупредили партизаны. И казалось, прошлое уже не повторится, но соседи из Латвии вновь чинят препоны.

Эмилия Казак, жительница деревни Юльяново:

Это обидно, очень обидно. Когда-то же были все заодно. А Ригу кто освобождал? Мой дядя погиб 17-летний под Ригой. Он же ее освобождал! А теперь выходит что? И туда нельзя заехать. Им можно сюда, а туда нас не пускают. И вон какое страхацце настроили. Вооружаются до зубов, завешиваются колючей проволокой, воюют с памятниками советским солдатам. Соседи словно преступили черту мракобесия.

Оксана Семашко, корреспондент:

Вот куда на самом деле потрачены заявленные латышами многомиллионные транши на строительство еврозабора. Даже в будние дни работы здесь никакие не ведутся. Хотя вырублена значительная часть деревьев, а это серьезный урон экосистеме.

Это один из самых напряженных участков. Наша съемочная группа это буквально ощутила, как только ступила близь КСП. Взгляды с латвийской стороны впивались в нас. За межой сходу принялись снимать и даже подслушивать, делая вид, что все ненароком и никакой прямой слежки нет. Но для наших пограничников это уже обыденность. Равно как и выдворение беженцев со стороны Латвии и Литвы. Такие факты постоянно фиксируются. Ложь пытаются оправдать отрицанием: прибалтийские чиновники регулярно раздают интервью и клянутся, что они к этому не имеют никакого отношения, следом сыпят обвинениями и тычут пальцем в сторону Беларуси.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:

Что касается их голословных заявлений, что якобы мы рушим их заборы и системы заграждения. Мы можем сказать, что эти факты не имеют никакой доказательной базы и являются лживой правдой. Мы видим забор, в котором погибают животные, и вот эти моменты говорят о том, что их бесчеловечное отношение продолжается. И очень часто оно не заканчивается просто на одном лишь заборе. Недавно на участке нашего отряда был обнаружен беженец, который находился в бессознательном состоянии. Не так давно был обнаружен труп беженца. Мы наблюдаем, что иногда бывают факты пролета квадрокоптеров над границей, но также и мы в свою очередь не стоим на месте.

Ежедневно несем службу по охране государственной границы Республики Беларусь. В любую погоду, в непогоду, в любое время суток, дня и ночи. Роман Шакель служит на погранзаставе «Бигосово» уже 15 лет. Тренирует четвероногих напарников – стражей границ. Харди всего три года, но на ее счету уже немало задержаний нарушителей госграницы. Соседскую подлость они чуют за версту. Берут на нюх европейскую «гуманность».

Роман Шакель, начальник службы собак пограничной заставы «Бигосово» имени Н. Хохлова:

Пограничник на все обращать внимание должен. Глаз как у орла, и терпение – ого-го, дай бог каждому!

– Как ваши коллеги несут службу с той стороны?

– Я могу сказать одно, что службу несут точно не так, как я. Места здесь сложнопроходимые, чем и пользуются злоумышленники. И если для пограничников преодолеть такой путь дело привычное, то для журналистов дастся с трудом.

Оксана Семашко:

О, какой звук. Мне кажется, меня засасывает. Идем дозором не только вдоль лесов и рек, но и непроходимых болот. Ежедневно пограничники проходят пешком более 20 километров. Плечом к плечу с профи – молодые военнослужащие. Владимир Бурцев рад, что ему выпало охранять именно территорию своей малой родины.