Прямой эфир

«Глаз как у орла, и терпение – ого-го». Каким должен быть пограничник и что происходит на наших рубежах?

30 апреля 2023 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В зоне особого контроля – ситуация на южных рубежах, где обстановка остается напряженной. На неделе замглавы ГПК заявил, что приняты все меры для защиты этих территорий. Беларусь планирует увеличить численность некоторых подразделений на границе с Украиной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но в этом нет ничего экстренного. Все в плановом порядке.  

Смещаемся к западным рубежам. На неделе Литва объявила об ограничении работы двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о пунктах «Видзы» и «Лоша», где движение будет разрешено только днем. Причина – коррупция в литовской таможне.  

Оксана Семашко отправилась на границу, чтобы оценить ситуацию.  

«Глаз как у орла, и терпение – ого-го». Каким должен быть пограничник и что происходит на наших рубежах?-1

Все в глазах у меня стоит, как шли отсюда из Латвии. Такой обрыв, все в черной одежде. И не кресты, а орлы у них.  

Великая Отечественная стремительно ворвалась в жизнь тогда шестилетней Эмилии Казак. Отец погиб на фронте в первом бою. В 43-м в ее родной Росице латышские коллаборанты согнали больше 1,5 тысячи мирных жителей в костел и сожгли их заживо. В шаге от смерти маме Эмилии Сидоровны вместе с четырьмя детьми удалось спастись. Предупредили партизаны. И казалось, прошлое уже не повторится, но соседи из Латвии вновь чинят препоны. 

«Глаз как у орла, и терпение – ого-го». Каким должен быть пограничник и что происходит на наших рубежах?-4

Эмилия Казак, жительница деревни Юльяново: 
Это обидно, очень обидно. Когда-то же были все заодно. А Ригу кто освобождал? Мой дядя погиб 17-летний под Ригой. Он же ее освобождал! А теперь выходит что? И туда нельзя заехать. Им можно сюда, а туда нас не пускают. И вон какое страхацце настроили. 

Вооружаются до зубов, завешиваются колючей проволокой, воюют с памятниками советским солдатам. Соседи словно преступили черту мракобесия. 

«Глаз как у орла, и терпение – ого-го». Каким должен быть пограничник и что происходит на наших рубежах?-7

Оксана Семашко, корреспондент
Вот куда на самом деле потрачены заявленные латышами многомиллионные транши на строительство еврозабора. Даже в будние дни работы здесь никакие не ведутся. Хотя вырублена значительная часть деревьев, а это серьезный урон экосистеме. 

«Глаз как у орла, и терпение – ого-го». Каким должен быть пограничник и что происходит на наших рубежах?-10

Это один из самых напряженных участков. Наша съемочная группа это буквально ощутила, как только ступила близь КСП. Взгляды с латвийской стороны впивались в нас. За межой сходу принялись снимать и даже подслушивать, делая вид, что все ненароком и никакой прямой слежки нет. Но для наших пограничников это уже обыденность. Равно как и выдворение беженцев со стороны Латвии и Литвы. Такие факты постоянно фиксируются. Ложь пытаются оправдать отрицанием: прибалтийские чиновники регулярно раздают интервью и клянутся, что они к этому не имеют никакого отношения, следом сыпят обвинениями и тычут пальцем в сторону Беларуси.  

«Глаз как у орла, и терпение – ого-го». Каким должен быть пограничник и что происходит на наших рубежах?-13

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда: 
Что касается их голословных заявлений, что якобы мы рушим их заборы и системы заграждения. Мы можем сказать, что эти факты не имеют никакой доказательной базы и являются лживой правдой. Мы видим забор, в котором погибают животные, и вот эти моменты говорят о том, что их бесчеловечное отношение продолжается. И очень часто оно не заканчивается просто на одном лишь заборе. Недавно на участке нашего отряда был обнаружен беженец, который находился в бессознательном состоянии. Не так давно был обнаружен труп беженца. Мы наблюдаем, что иногда бывают факты пролета квадрокоптеров над границей, но также и мы в свою очередь не стоим на месте.  

«Глаз как у орла, и терпение – ого-го». Каким должен быть пограничник и что происходит на наших рубежах?-16

Ежедневно несем службу по охране государственной границы Республики Беларусь. В любую погоду, в непогоду, в любое время суток, дня и ночи.  

Роман Шакель служит на погранзаставе «Бигосово» уже 15 лет. Тренирует четвероногих напарников – стражей границ. Харди всего три года, но на ее счету уже немало задержаний нарушителей госграницы. Соседскую подлость они чуют за версту. Берут на нюх европейскую «гуманность».  

«Глаз как у орла, и терпение – ого-го». Каким должен быть пограничник и что происходит на наших рубежах?-19

Роман Шакель, начальник службы собак пограничной заставы «Бигосово» имени Н. Хохлова:  
Пограничник на все обращать внимание должен. Глаз как у орла, и терпение ого-го, дай бог каждому!  
Как ваши коллеги несут службу с той стороны?  
Я могу сказать одно, что службу несут точно не так, как я.  

Места здесь сложнопроходимые, чем и пользуются злоумышленники. И если для пограничников преодолеть такой путь дело привычное, то для журналистов дастся с трудом. 

«Глаз как у орла, и терпение – ого-го». Каким должен быть пограничник и что происходит на наших рубежах?-22

Оксана Семашко:  
О, какой звук. Мне кажется, меня засасывает. Идем дозором не только вдоль лесов и рек, но и непроходимых болот.  

Ежедневно пограничники проходят пешком более 20 километров. Плечом к плечу с профи – молодые военнослужащие. Владимир Бурцев рад, что ему выпало охранять именно территорию своей малой родины.  

«Глаз как у орла, и терпение – ого-го». Каким должен быть пограничник и что происходит на наших рубежах?-25

Владимир Бурцев, инспектор пограничной заставы «Бигосово» имени Н. Хохлова:  
С детства мечтал быть пограничником, живу рядом. Придя на службу, стал более серьезным, собранным, наблюдательным. Каждый раз при выезде в составе тревожной группы мы не знаем, что нас ждет впереди боевой нарушитель или метеоусловия. 

«Просекли, что можно сюда приезжать». Почему иностранцы перебираются в Беларусь на зимовку?  

# Государственная граница Беларуси # общество # Оксана Семашко # Денис Глебко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Брестская, Гродненская и Минская области завершили посевную. Как дела у остальных?
30 апреля 2023 17:17

Брестская, Гродненская и Минская области завершили посевную. Как дела у остальных?

Спрос на этот мёд превышает предложение! Почему продукция из Полесья абсолютно безопасна?
30 апреля 2023 16:48

Спрос на этот мёд превышает предложение! Почему продукция из Полесья абсолютно безопасна?

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?
30 апреля 2023 16:46

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?