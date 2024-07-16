Пограничники Латвии уже развернули 9 легковушек на белорусских номерах

С начала запрета на въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами в Латвию пограничники сопредельной стороны уже развернули на границе 9 транспортных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С полуночи Латвия запретила въезд транспортным средствам с белорусской регистрацией. Все легковушки на наших номерах, кроме дипломатических, разворачивают обратно, вне зависимости от того, кто находится за рулем. В случае отказа водителя выполнить указания машину могут конфисковать. Ситуация может стать еще жестче: в Латвии могут запретить ездить автомобилям с белорусскими номерами. В Риге этот шаг поясняют обеспечением исполнения восьмого пакета санкций Евросоюза, однако даже сами латыши не до конца понимают, что происходит.

Мы сами в шоке, если честно, потому что это как-то внезапно, это даже не освещалось в прессе, ничего. Буквально сказали и все.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:

Можем только предполагать о том, что это действия латвийских политиков, которые действуют по указке. Однако все прекрасно понимают, что от этого страдают не только простые граждане, но и жители приграничья, те, у кого есть родственники, кто намерены вести конструктивный диалог. Но однако мы не в силах ничего поделать, потому что сопредельная страна не осуществляет впуск на свою территорию. Белорусские пограничники как работали, так и работают. Мы готовы в полном объеме осуществлять пропуск лиц и транспортных средств, будь то легковые, будь то грузовые. К слову, в последнее время мы наблюдаем тенденцию к тому, что не только легковые транспортные средства сейчас не пускаются в Латвийскую республику. Грузовые автомобили также в неполном объеме пропускаются сопредельной стороной. В среднем 50-55 % от пропускной способности оформляются на сопредельной территории.