«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией

С августа 2021 наши пограничники обнаружили 38 погибших беженцев. Только в 2023 году на границе уже свыше 20 смертей. Больше всего погибших – на границе с Латвией. Только за неделю на этом направлении найдены тела трех мигрантов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя раньше факты гибели беженцев на этом участке вообще не фиксировались. Все это лишь подтверждает, что в ЕС ситуация далека от идеальной. И, как отметил наш Президент, надо показывать, какой там «райский сад» на самом деле. Чтобы разобраться в ситуации, на неделе на границу отправился Константин Герцев.

Стена из щитов, слезоточивый газ и огонь на поражение. Эти двухгодичные кадры с белорусско-польской границы облетели без преувеличения весь мир. Но тогда никто и представить не мог, что вновь и вновь зарождающиеся военные конфликты увеличат поток беженцев чуть ли не в разы.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии (2005-2021):

Единственный способ преодолеть эту проблему – европейская солидарность. Мы та Европа, которая должна показать свою рациональность и участие в международном сообществе. А также борьбу с первоначальными причинами проблем беженцев – войнами и терроризмом. Мы должны работать над этим вместе. Как оказалось, разделить гостеприимство госпожи Меркель готовы далеко не все соратники по Европейскому союзу. Официальные Варшава, Вильнюс и Рига вопрос мигрантов чуть ли не возвели в статус национальной идеи самосохранения.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Мы защищаем поляков от нашествия мигрантов, от агрессии с Востока. Этим мы защищаем и жителей Парижа, и Стокгольма. «ПиС» – гарант безопасности.

Но от фаер-шоу 2021 года решили отказаться: забава оказалась дорогой, да и чересчур заметной. Поэтому, как и в советской классике кино, пришлось перейти на более скрытые методы работы. Но и с этой задачей европейские силовики справиться не сдюжили. За два года белорусские пограничники обнаружили 38 погибших беженцев, а скольким была оказана срочная медицинская помощь – уже и подсчета не ведут.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Белорусские пограничники обнаруживают уже избитых, нуждающихся в помощи, иногда в бессознательном состоянии иностранцев. Помимо физического насилия и применения перцового газа, силовики для запугивания беженцев стреляют поверх голов, угрожают расправой, отбирают телефоны и деньги.

Афганец Шарифи Абдул Васи как раз из тех, кто не получил гарантированный билет «жизни» от армии США, более 20 лет он и его семья верой и правдой служили американским властям, которые в августе 21-го, без малейшего зазрения совести, оставили их наедине с жаждущими расплаты талибами. Два года скитаний по аулам и 3 000 долларов агенту за путевку в безопасную Европу. Каково же было удивление, когда его не просто отвергнули на польской границе, но вдобавок и избили.

Шарифи Абдул Васи, беженец из Афганистана:

Я ничего не видел из-за слезоточивого газа, они ударили мне по руке, несколько раз по ногам, а потом и ружье приложились по ноге.

Вечером 24 числа его вместе с еще одним беднягой из Бангладеша экстренно госпитализировали в ближайшую районную больницу, где к этому моменту уже боролись за жизнь беженки из Сомали, которую также доставили прямиком с белорусско-польской границы.

Виктор Шевченя, заместитель главного врача Пружанской ЦРБ:

При поступлении состояние ее было очень тяжелое. Была госпитализирована в реанимационное отделение. Проведен комплекс реанимационных мероприятий, интенсивная терапия. В общем-то она в течение трех дней на искусственной вентиляции легких. На данный момент состояние пациентки с положительной динамикой: дышит она самостоятельно, в сознании.

На больничной койке Абдул Васи рассказал пикантные подробности встречи с польскими силовиками: и как распыляли слезоточивый газ, и как держали пистолет у виска. Из 30 прибывших с ним мигрантов половине все же удалось перебраться в Евросоюз, судьба остальных до сих пор остается неизвестной. Шарифи Абдул Васи:

Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!

Тишина и в новостных сводках: Варшава блокирует любую информацию из приграничья. Но куда же без сарафанного радио: намедни стало известно о двух погибших мигрантах – один из них и вовсе скончался в автомобиле «стражи граничной». Польский блогер Петр Чабан связался с прокуратурой города Гайновка, где и расследуют данные инциденты, но добиться правды от правоохранителей ему так и не удалось.

Петр Чабан, блогер:

Мы услышали описание этого происшествия. Прокурор рассказал, что погибший ранее находился в компании таких же мигрантов, пересекал границу и убегал от людей в форме. Это значит, что у него было много энергии, много сил, чтобы выполнить эти виды физической нагрузки, которые еще и требуют хорошего самочувствия. Но что случилось за мгновение до того, как его занесли в машину и вызвали скорую помощь? То, что там случилось в действительности, требует дополнительного расследования. Лукашенко об отношении к мигрантам на польской границе: трупы валяются прямо на полосе!

А пока белорусскому приграничью остается встречать гостей с Ближнего Востока. От агрогородка Ровбицк до Польши 10 километров напрямик. Сельчане заверяют, группы беженцев по 20-30 человек видят несколько раз за неделю. Те, конечно, на глаза стараются не попадаться, но периодически знакомство имеет место быть.

Сергей Щерба, староста агрогородка Ровбицк Пружанского района:

В магазине затаривались пару раз. Я видел.

– И что покупали?

– Еду: хлеб, консервы, салаты. Еду и питье.

Константин Герцев, корреспондент:

Деревня Хвойник – своего рода последнее предложение на белорусской странице этой восточной сказки под названием «европейские ценности». Чуть менее двух километров лесной чащи и пятиметровый польский забор. Преодолеть который живым, увы, суждено не каждому.

И вдруг на неделе кровавую конкуренцию Польше составила Латвия. В среду, 25 октября, прибалтийские силовики выбросили 17-летнего подростка из Гвинеи. Парня пришлось госпитализировать, врачи диагностировали переохлаждение и обморожение конечностей. А вот уже вечером пятницы вблизи так называемой калитки для миграции животных полоцкие пограничники обнаружили два безжизненных тела мужчин, жена и дети одного из них чудом спаслись и были доставлены в ближайшую больницу.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:

Со слов беженки: когда они находились в Латвии, мужа забрали в соседнюю комнату в одном помещении латвийской погранохраны, очень сильно избивали, детей не кормили, хотя им требовалось оказание помощи. Женщины и дети говорили, что не могут идти, нуждаются в медпомощи и медосмотре. Направляя оружие в беженцев, заставили их покинуть территорию Латвии через калитку, которая предназначена для миграции диких животных.

Белорусские правоохранители постоянно фиксируют факты зверского преступлений со стороны европейских силовиков. Возбужден ряд уголовных дел, материалы которых еще в июле прошлого года были представлены спецдокладчику ООН по правам мигрантов, но в ответ – тишина.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Сегодня, исходя из сложившейся картины, мы наблюдаем только одно: их власти обесценили жизни беженцев. Они считают их людьми второго сорта. Учитывая количество пострадавших от их рук, мы делаем вывод: Польша, Литва и Латвия буквально легализовали батальоны смерти на границе, которые по сути занимаются казнью беженцев. Зоологическая ненависть наемников в форме на границе определенно была бы удостоена похвалы лидеров третьего рейха.