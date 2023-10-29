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«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией

29 октября 2023 20:10
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С августа 2021 наши пограничники обнаружили 38 погибших беженцев. Только в 2023 году на границе уже свыше 20 смертей. Больше всего погибших – на границе с Латвией. Только за неделю на этом направлении найдены тела трех мигрантов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя раньше факты гибели беженцев на этом участке вообще не фиксировались. Все это лишь подтверждает, что в ЕС ситуация далека от идеальной. И, как отметил наш Президент, надо показывать, какой там «райский сад» на самом деле.

Чтобы разобраться в ситуации, на неделе на границу отправился Константин Герцев.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-1

Стена из щитов, слезоточивый газ и огонь на поражение. Эти двухгодичные кадры с белорусско-польской границы облетели без преувеличения весь мир. Но тогда никто и представить не мог, что вновь и вновь зарождающиеся военные конфликты увеличат поток беженцев чуть ли не в разы.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-4

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии (2005-2021):
Единственный способ преодолеть эту проблему – европейская солидарность. Мы та Европа, которая должна показать свою рациональность и участие в международном сообществе. А также борьбу с первоначальными причинами проблем беженцев – войнами и терроризмом. Мы должны работать над этим вместе.

Как оказалось, разделить гостеприимство госпожи Меркель готовы далеко не все соратники по Европейскому союзу. Официальные Варшава, Вильнюс и Рига вопрос мигрантов чуть ли не возвели в статус национальной идеи самосохранения.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-7

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:
Мы защищаем поляков от нашествия мигрантов, от агрессии с Востока. Этим мы защищаем и жителей Парижа, и Стокгольма. «ПиС» – гарант безопасности.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-10

Но от фаер-шоу 2021 года решили отказаться: забава оказалась дорогой, да и чересчур заметной. Поэтому, как и в советской классике кино, пришлось перейти на более скрытые методы работы. Но и с этой задачей европейские силовики справиться не сдюжили. За два года белорусские пограничники обнаружили 38 погибших беженцев, а скольким была оказана срочная медицинская помощь – уже и подсчета не ведут.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-13

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Белорусские пограничники обнаруживают уже избитых, нуждающихся в помощи, иногда в бессознательном состоянии иностранцев. Помимо физического насилия и применения перцового газа, силовики для запугивания беженцев стреляют поверх голов, угрожают расправой, отбирают телефоны и деньги.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-16

Афганец Шарифи Абдул Васи как раз из тех, кто не получил гарантированный билет «жизни» от армии США, более 20 лет он и его семья верой и правдой служили американским властям, которые в августе 21-го, без малейшего зазрения совести, оставили их наедине с жаждущими расплаты талибами. Два года скитаний по аулам и 3 000 долларов агенту за путевку в безопасную Европу. Каково же было удивление, когда его не просто отвергнули на польской границе, но вдобавок и избили.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-19

Шарифи Абдул Васи, беженец из Афганистана:
Я ничего не видел из-за слезоточивого газа, они ударили мне по руке, несколько раз по ногам, а потом и ружье приложились по ноге.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-22

Вечером 24 числа его вместе с еще одним беднягой из Бангладеша экстренно госпитализировали в ближайшую районную больницу, где к этому моменту уже боролись за жизнь беженки из Сомали, которую также доставили прямиком с белорусско-польской границы.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-25

Виктор Шевченя, заместитель главного врача Пружанской ЦРБ:
При поступлении состояние ее было очень тяжелое. Была госпитализирована в реанимационное отделение. Проведен комплекс реанимационных мероприятий, интенсивная терапия. В общем-то она в течение трех дней на искусственной вентиляции легких. На данный момент состояние пациентки с положительной динамикой: дышит она самостоятельно, в сознании.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-28

На больничной койке Абдул Васи рассказал пикантные подробности встречи с польскими силовиками: и как распыляли слезоточивый газ, и как держали пистолет у виска. Из 30 прибывших с ним мигрантов половине все же удалось перебраться в Евросоюз, судьба остальных до сих пор остается неизвестной.

Шарифи Абдул Васи:
Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-31

Тишина и в новостных сводках: Варшава блокирует любую информацию из приграничья. Но куда же без сарафанного радио: намедни стало известно о двух погибших мигрантах – один из них и вовсе скончался в автомобиле «стражи граничной». Польский блогер Петр Чабан связался с прокуратурой города Гайновка, где и расследуют данные инциденты, но добиться правды от правоохранителей ему так и не удалось.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-34

Петр Чабан, блогер:
Мы услышали описание этого происшествия. Прокурор рассказал, что погибший ранее находился в компании таких же мигрантов, пересекал границу и убегал от людей в форме. Это значит, что у него было много энергии, много сил, чтобы выполнить эти виды физической нагрузки, которые еще и требуют хорошего самочувствия. Но что случилось за мгновение до того, как его занесли в машину и вызвали скорую помощь? То, что там случилось в действительности, требует дополнительного расследования.

Лукашенко об отношении к мигрантам на польской границе: трупы валяются прямо на полосе!

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-37

А пока белорусскому приграничью остается встречать гостей с Ближнего Востока. От агрогородка Ровбицк до Польши 10 километров напрямик. Сельчане заверяют, группы беженцев по 20-30 человек видят несколько раз за неделю. Те, конечно, на глаза стараются не попадаться, но периодически знакомство имеет место быть.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-40

Сергей Щерба, староста агрогородка Ровбицк Пружанского района:
В магазине затаривались пару раз. Я видел.
– И что покупали?
– Еду: хлеб, консервы, салаты. Еду и питье.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-43

Константин Герцев, корреспондент:
Деревня Хвойник своего рода последнее предложение на белорусской странице этой восточной сказки под названием «европейские ценности». Чуть менее двух километров лесной чащи и пятиметровый польский забор. Преодолеть который живым, увы, суждено не каждому.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-46

И вдруг на неделе кровавую конкуренцию Польше составила Латвия. В среду, 25 октября, прибалтийские силовики выбросили 17-летнего подростка из Гвинеи. Парня пришлось госпитализировать, врачи диагностировали переохлаждение и обморожение конечностей.

А вот уже вечером пятницы вблизи так называемой калитки для миграции животных полоцкие пограничники обнаружили два безжизненных тела мужчин, жена и дети одного из них чудом спаслись и были доставлены в ближайшую больницу.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-49

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:
Со слов беженки: когда они находились в Латвии, мужа забрали в соседнюю комнату в одном помещении латвийской погранохраны, очень сильно избивали, детей не кормили, хотя им требовалось оказание помощи. Женщины и дети говорили, что не могут идти, нуждаются в медпомощи и медосмотре. Направляя оружие в беженцев, заставили их покинуть территорию Латвии через калитку, которая предназначена для миграции диких животных.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-52

Белорусские правоохранители постоянно фиксируют факты зверского преступлений со стороны европейских силовиков. Возбужден ряд уголовных дел, материалы которых еще в июле прошлого года были представлены спецдокладчику ООН по правам мигрантов, но в ответ – тишина.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-55

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Сегодня, исходя из сложившейся картины, мы наблюдаем только одно: их власти обесценили жизни беженцев. Они считают их людьми второго сорта. Учитывая количество пострадавших от их рук, мы делаем вывод: Польша, Литва и Латвия буквально легализовали батальоны смерти на границе, которые по сути занимаются казнью беженцев. Зоологическая ненависть наемников в форме на границе определенно была бы удостоена похвалы лидеров третьего рейха.

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией-58

Право на жизнь, признанное одним из фундаментальных, нашло закрепление в международном сообществе лишь с окончанием Второй мировой войны. И все это время считалось непоколебимым. Но, видимо, польским и прибалтийским потомкам то ли немецких оккупантов, то ли советских освободителей что-то показалось иначе. Мир опять оказался на перекрестке двух дорог, где выбор направления – задача каждого из нас.

# Международная политика # Константин Герцев # Ангела Меркель # Матеуш Моравецкий # Сергей Кабакович # Денис Глебко # Антон Бычковский # Фотофакт

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