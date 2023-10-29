На границе с Латвией полоцкие пограничники нашли беженку из Ирана с детьми и телами двух мужчин

Новости Беларуси. Гибель и страдания вместо должной поддержки и помощи – это единственное, что могут предложить наши европейские соседи иностранцам, которые ехали в ЕС в надежде на убежище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной жертвой латвийского «гостеприимства» стала гражданка Ирана с детьми. 27 октября у рубежей с Латвией женщину обнаружил белорусский погранотряд. Она сидела рядом с телами двух погибших мужчин.

По предварительной информации, один из них был её мужем. Военные сопредельной стороны насильно заставили иностранцев перейти границу и оставили их умирать, игнорируя просьбы о помощи. Женщина и дети сильно замёрзли, были истощены и шокированы. Их в экстренном порядке доставили в больницу. Прямо сейчас наши медики продолжают оказывать пострадавшим помощь, в том числе психологическую. Кроме того, гражданка Ирана продолжает давать показания.

Моего мужа отвели в какую-то комнату, и оттуда мы слышали только крики, его били шокером. Дети были напуганы, я просила их не смотреть и не слушать. Потом нас отвели к забору, они открыли перед нами калитку и сказали «Идите в Беларусь». Мы просили доктора, но никто помочь не смог.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:

С начала года на участке ответственности Полоцкого пограничного отряда нами обнаружено 17 трупов. Бесчеловечное отношение латвийской стороны продолжается практически ежедневно. И мы видим, что они абсолютно ни перед чем не останавливаются. Они не оказывают помощь, они не идут навстречу, а только лишь издеваются над людьми и применяют жестокую физическую силу, а иногда угрожают и оружием.