Гигин: в освобождении Северной Кореи участвовало много белорусов

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко в КНДР, ситуацию вокруг Ирана и США, а также другие международные события. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Несмотря на такую отдаленность, нас многое что связывает, потому что в освобождении Кореи, как раз таки Северной, участвовало много белорусов. Я хотел бы напомнить, что уже более 80 лет назад именно части 3-го Белорусского фронта из Восточной Пруссии под командованием Василевского были переброшены для активизации борьбы против Японии, а этот фронт в значительной степени формировался из белорусских партизан, и поэтому очень много белорусов этнических участвовало в освобождении, в том числе и Кореи.

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