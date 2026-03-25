Гигин: в освобождении Северной Кореи участвовало много белорусов

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко в КНДР, ситуацию вокруг Ирана и США, а также другие международные события. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Несмотря на такую отдаленность, нас многое что связывает, потому что в освобождении Кореи, как раз таки Северной, участвовало много белорусов. Я хотел бы напомнить, что уже более 80 лет назад именно части 3-го Белорусского фронта из Восточной Пруссии под командованием Василевского были переброшены для активизации борьбы против Японии, а этот фронт в значительной степени формировался из белорусских партизан, и поэтому очень много белорусов этнических участвовало в освобождении, в том числе и Кореи.
Читайте также:
Воскресенский: Иран – «ахиллесова пята» Трампа, а Беларусь старается, чтобы пятки у него целы были
Воскресенский: израильские партнеры должны прекратить подстрекать Трампа и уходить из Ирана
Воскресенский: американцы видят, что в Беларуси «благодатная почва» для переговоров