Венгрия прекращает поставки газа в Украину

На фоне энергетического кризиса планы ЕС перекрыть российскую нефть отправились в долгий ящик. Презентацию соответствующего законопроекта пришлось отложить на неопределенный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К тому же последний южный маршрут, питавший Венгрию и Словакию российскими углеводородами, заблокирован с конца января. ЕС наотрез отказывается от российских поставок энергоресурсов – к чему это может привести.

Напомним, тогда Киев остановил транзит для обеих стран, сославшись на повреждение трубы на украинском участке в результате боевых действий. Противостояние вышло далеко за рамки технической поломки и сегодня, 25 марта, вылилось в новый ответный шаг Будапешта – прекращение поставок газа в Украину. Орбан обвинил Киев в попытках искусственно затянуть блокаду транзита. СМИ пишут, что Украина таким образом хочет поднять цены на топливо и спровоцировать недовольство граждан властью Орбана перед парламентскими выборами 12 апреля.

Венгерский премьер также убежден, что Брюссель вместе с Киевом ведут кампанию против его переизбрания, чтобы привести к власти проукраинское правительство. Ведь Будапешт нередко устраивает саботаж европейской солидарности. Так, ранее Венгрия уже заблокировала крупный оборонный кредит ЕС Киеву и наложила вето на 20-й пакет антироссийских санкций.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Пока Украина не будет поставлять нефть, она не будет получать газ от Венгрии. Нам нужно наращивать наши запасы, поэтому вместо украинцев мы теперь заполняем венгерские газовые хранилища. Мы сохраним защищенную цену на топливо и сниженную цену на бензин для бытовых коммунальных услуг. Будапешт не раз просил пустить европейских экспертов на якобы поврежденный украинский участок трубопровода, но Киев отказывал. Те специалисты, которые все же доехали, были выставлены за дверь ни с чем. На ремонте настаивает и Еврокомиссия, которая даже предложила оплатить работы.