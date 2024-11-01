В Латвии вступил в силу запрет на перемещение по стране машин с белорусскими номерами

В то время как в Минске ищут объединяющие пути в Евразии, Латвия опустила шлагбаум перед автомобилями с белорусскими номерами. Напомним, еще в сентябре Сейм принял поправку в закон «О дорожном движении», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведение затронуло интересы владельцев легковушек с белорусской регистрацией. Их обязали вывезти транспортное средство с территории Латвии или переоформить. В случае отказа машину могут даже конфисковать.

Не иначе как влиянием Запада называют этот шаг со стороны властей сами латыши. Они не хотят жить по сценарию, написанному чиновниками, где больше вопросов, чем ответов. Люди продолжают придерживаться принципов добрососедства. Как и раньше, они с удовольствием посещают Беларусь, где мир и взаимопонимание. Тем более, что многих белорусов и латышей связывают родственные узы.

Мы должны дружно жить, потому что мы все давно перероднились, давно... Вот у нас бабушка умерла, мы сейчас едем на похороны. Вы знаете, до боли в сердце нельзя так делать. Людей просто вот рубят на корню. Наши простые люди, они точно такие же, как и ваши. Они такие же работяги, они так же любят свою Родину. Мы фактически ничего сделать не можем.

Все делается против людей, мое мнение. Что в Литве, что в Латвии – все они, как говорится, под одну дудочку пляшут, а люди страдают. Закрываются таможни, против белорусов всякие санкции вводят. Ну так же нельзя, мы же все соседи.

От недальновидной политики соседнего государства страдают и водители-дальнобойщики. Скопление транспорта на границе Беларуси со странами Евросоюза не уменьшается. Единственный функционирующий латвийский пункт пропуска «Патерниеки-Григоровщина» остается загруженным под завязку. Таможенники на сопредельной стороне не спешат выполнять достигнутые ранее договоренности. На въезд в Латвию оформляют от 30 до 40 % грузовых автомобилей от суточной нормы.

Такие указания, я думаю, дали, чтобы людей как бы подольше тянуть, чтобы меньше ездили, вот и все. И тем более сейчас страховки очень дорогие. Мы сейчас последний раз едем, не знаю, когда больше поедем.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:

С латвийской стороной была достигнута договоренность об оформлении 200 грузовых автомобилей в сутки. Они не спешат выполнять достигнутые договоренности, и в их работе мы не наблюдаем ритмичности. Водители больших грузов жалуются на то, что это происходит постоянно. И это все зависит от смены, которая работает. Некоторые смены еще медленнее работают.