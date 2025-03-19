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Латвия ограничила движение в пункте пропуска «Григоровщина»

19 марта 2025 13:38
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Конструктивный диалог как способ наладить отношения. Такой путь выбирает наша страна, но не все географически близкие Беларуси государства разделяют политику добрососедства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия ограничила движение в пункте пропуска «Григоровщина»-2

Латвия ограничила движение для велосипедистов и пешеходов в пункте пропуска «Григоровщина» – единственном действующем погранпереходе между странами. Нововведение уже вступило в силу. С полуночи латвийцы пускают на свою территорию только автотранспорт. На данном этапе ограничение продлится минимум полгода. Позже может быть продлено.

Латвия ограничила движение в пункте пропуска «Григоровщина»-4

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:
Теперь пересечь границу возможно только на механических транспортных средствах. Ранее границу на велосипедах пересекали жители латвийского и белорусского приграничья, а также дальнобойщики. В среднем в сутки пересекало границу в обоих направлениях около 50 велосипедистов.

Пока Латвия ищет способ отгородиться от гостей, Беларусь принимает, в том числе жителей Прибалтики, по безвизовому режиму. Граждане соседних государств активно пользуются этой возможностью: приезжают за покупками и навестить родных.

Латвия ограничила движение в пункте пропуска «Григоровщина»-6

Когда разрешили посещать вашу страну, мы поехали. Было очень хорошо. Раз в месяц мы приезжаем, заправляем машину, покупаем дешевые продукты. Зарплаты у нас с женой небольшие, будем так говорить, минимальные. Поэтому нам большое подспорье.

С начала 2025 года Беларусь по безвизу посетили свыше 37 тысяч иностранцев. И большинство путешественников как раз из соседних Литвы, Латвии и Польши.

# Граница # Денис Глебко

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