БК «Минск» обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой молодежной лиги

Баскетболисты «Минска» одержали победу в поединке регулярного чемпионата Единой молодежной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни во второй раз за два дня на домашней площадке встречались со сверстниками из краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

Накануне подопечные Дмитрия Колтунова уступили со счетом 68:76 и сегодня, 25 марта, были полны решимости взять реванш. И у них это получилось! Гости, как и днем ранее, активно вступили в борьбу и к большому перерыву обеспечили себе небольшое преимущество.

Однако вторая половина матча прошла под диктовку столичного клуба, «минчане» нивелировали разницу в счете, нарастили убедительный перевес и праздновали итоговую викторию с результатом 82:62. Самым продуктивным в составе белорусской команды стал Давид-Масэнге Мукете, набравший 25 баллов.

Заключительные встречи регулярного сезона земляки проведут 7 и 8 апреля против баскетболистов «Химок». В плей-офф соревнований выйдет лучшая восьмерка.