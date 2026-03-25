Кухарев рассказал о планах по совершенствованию транспортной логистики в городе
В Минске приступили к реализации масштабного проекта, который должен кардинально изменить транспортную логистику столицы. Задача – разгрузить Минскую кольцевую автодорогу и центр города, создав альтернативные маршруты для жителей отдаленных районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Один из объектов – путепровод по трассе Колесникова – Тимирязева, который соединит микрорайоны Каменная Горка и Лебяжий. Его длина составит около 290 метров. Работы уже ведутся. Пока строители задействованы в светлое время суток, но в перспективе планируют перейти на круглосуточный режим. Основное препятствие сейчас – перенос подземных коммуникаций. В межотопительный сезон планируется переложить магистральные сети теплоснабжения и электрику, после чего работы перейдут в активную фазу.
Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Установки на объекте работают. В ближайшее время планируем добавить еще дополнительные установки, тем самым увеличим скорость возведения конструкций. В конце мая – начале июня планирую начать возведение первых пролетных строений. Основное движение будет по три полосы в каждом направлении. Но в местах перекрестков количество полос будет добавляться в зависимости от приоритета направления. Либо левого поворота, либо правого поворота. В части регулирования.
Еще один крупный проект – продление улицы Чюрлениса и строительство путепровода через железную дорогу на улице Корженевского. Эта магистраль свяжет Московский и Октябрьский районы.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Следующий этап, который будет начат, проектирование, в этом году – соединение, строительство путепровода по улице и продление улицы Серова со строительством путепровода через железную дорогу с выходом на улицу Шпилевского, то есть это уже Ленинский район, этот путепровод соединит также два микрорайона и продолжит логистику дальше третьего городского кольца. И следующий этап, тоже мы приступим в этом году, спроектируем и начнем реализацию в следующем году – это продление улицы Монюшко со строительством моста через реку Свислочь с выходом на улицу Малинина. И дальше вы видим, что это создаст полное завершенное движение по кольцу.
Отдельное внимание – разгрузке кольцевой дороги от большегрузного транспорта. Уже строится подъездная дорога от МКАД-2 к промузлу «Колядичи», которая позволит грузовикам заезжать в промзону, минуя Минскую кольцевую.
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