Латвия возводит укрепление! Что происходит на границе и почему из Беларуси пытаются сделать врага?

Без новой системы безопасности уже не обойтись. Без этого невозможным представляется наше будущее. Но на саммите ОДКБ говорили еще и о прошлом. Без него, как известно, тоже невозможно идти вперед. А потому каждая из стран-участниц готова внести максимальный вклад в празднование 80-летия Великой Победы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Также лидеры ОДКБ заявили, что нельзя допускать выставления нацистского режима как вид героизма.

Хотя в той же Латвии, да и в Эстонии, считают по-другому и даже не пытаются этого скрыть. Каждый год в Риге и в Таллине по главным улицам маршируют ветераны СС. Иногда в этих слетах принимают участие даже представители местного истеблишмента. В этих прибалтийских странах пособников фашистов считают героями и борцами против советского режима. Эта идеология в последнее время приобрела новые формы. В Прибалтике полным ходом идет борьба с советскими памятниками, процветает политика белорусо- и русофобии. А между нашими странами возводят не только идеологические барьеры, но и чисто физически пытаются нас разделить.

Так, Латвия возводит укрепления на границе с Россией и Беларусью. Особый цинизм ситуации придает факт близости этих работ с Курганом Дружбы. Мемориал был установлен на стыке границ Беларуси, России и Латвии в память о единстве народов в борьбе с фашизмом. Но сейчас о дружбе и речи не идет. В Латвии намеренно обостряют обстановку и заявляют, что готовятся к нападению с Востока.