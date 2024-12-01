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Латвия возводит укрепление! Что происходит на границе и почему из Беларуси пытаются сделать врага?

01 декабря 2024 16:47
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Без новой системы безопасности уже не обойтись. Без этого невозможным представляется наше будущее. Но на саммите ОДКБ говорили еще и о прошлом. Без него, как известно, тоже невозможно идти вперед. А потому каждая из стран-участниц готова внести максимальный вклад в празднование 80-летия Великой Победы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Также лидеры ОДКБ заявили, что нельзя допускать выставления нацистского режима как вид героизма.

Хотя в той же Латвии, да и в Эстонии, считают по-другому и даже не пытаются этого скрыть. Каждый год в Риге и в Таллине по главным улицам маршируют ветераны СС. Иногда в этих слетах принимают участие даже представители местного истеблишмента. В этих прибалтийских странах пособников фашистов считают героями и борцами против советского режима. Эта идеология в последнее время приобрела новые формы. В Прибалтике полным ходом идет борьба с советскими памятниками, процветает политика белорусо- и русофобии. А между нашими странами возводят не только идеологические барьеры, но и чисто физически пытаются нас разделить.

Так, Латвия возводит укрепления на границе с Россией и Беларусью. Особый цинизм ситуации придает факт близости этих работ с Курганом Дружбы. Мемориал был установлен на стыке границ Беларуси, России и Латвии в память о единстве народов в борьбе с фашизмом. Но сейчас о дружбе и речи не идет. В Латвии намеренно обостряют обстановку и заявляют, что готовятся к нападению с Востока.

О ситуации на границе и непростых отношениях с западными соседями – репортаж Глеба Прокофьева.

Латвия возводит укрепление! Что происходит на границе и почему из Беларуси пытаются сделать врага?-2

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Теперь на границе с Латвией не только металлический забор. У соседей очередная стройка – соорудили песчаную насыпь, а за ней устанавливают бетонные сооружения. Работы здесь начались несколько недель назад.

Латвийская сторона планирует создать линию обороны шириной в 30 километров с противотанковыми рвами и складами боеприпасов и мин.

Латвия возводит укрепление! Что происходит на границе и почему из Беларуси пытаются сделать врага?-4

Гунтис Пуятс, глава Государственной пограничной службы Латвии:
Вся латвийско-белорусская граница будет оснащена техническими системами в конце 2026 года. Латвии удалось получить финансирование от Евросоюза в размере 75 миллионов евро, которые практически покрывают все строительство границы между Латвией и Беларусью.

Идет НАТОфикация Европа скажет наш Президент на саммите ОДКБ, и Прибалтика вместе с Польшей впереди этих процессов.

Латвия возводит укрепление! Что происходит на границе и почему из Беларуси пытаются сделать врага?-6

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:
Белорусская сторона также во внимание принимает всевозможные риски, вызовы. И мы в готовности противостоять любому сопротивлению и противодействию против нас.

Но жители белорусского приграничья чувствуют себя в безопасности. Даже несмотря на то, что сквозь лесные преграды сюда доносится гул строительной техники.

Подробности смотрите в видео.

# Государственная граница Беларуси # Беларусь-Латвия # Денис Глебко

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