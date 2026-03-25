ГАИ Минска проводит акцию «На каникулах дети – мы за них в ответе!»

Чтобы школьные каникулы прошли без происшествий, инспекторы ГАИ в эти дни уделяют особое внимание профилактике ДТП с участием юных пешеходов. Сотрудники Госавтоинспекции проводят беседы о безопасном поведении вблизи дорог как с детьми, так и с их родителями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Под контролем и водители. Стражи дорог проверяют соблюдение правил проезда пешеходных переходов, движения в жилых зонах, остановки и стоянки транспортных средств. Также следят за безопасностью перевозок несовершеннолетних.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что несовершеннолетние участники движения в силу своего возраста могут не осознавать опасности совершаемых ими действий, вследствие чего водителям необходимо проявлять повышенную осторожность во время каникул. Родителям в свою очередь необходимо постоянно напоминать своим детям основные требования правил дорожного движения.

А 30 и 31 марта сотрудники столичной Госавтоинспекции совместно с представителями БРСМ будут нести службу на участках улично-дорожной сети, наиболее подверженных риску совершения ДТП с участием юных пешеходов.