«Могут завербовать». Туристы рассказали, что говорят в ЕС о безвизе в Беларуси

На неделе в Вильнюсе заявили, что гражданам Литвы, посещающим Беларусь, необходимо остерегаться интереса со стороны КГБ. В частности, так считает депутат и глава Комитета по нацбезопасности и обороне литовского Сейма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он отмечает, что белорусские спецслужбы – одни из самых сильных в регионе. Но это и угроза для литовцев, которые могут наболтать лишнего или и вовсе быть завербованными. Наши корреспонденты, побывавшие на границе, ничего такого не увидели, но дополнили список европейских россказней о Беларуси.

Пункт пропуска «Привалка» – белорусско-литовская граница. На оформление для въезда в нашу страну один за одним автомобили с номерами Евросоюза. Литовец Эгидиюс Пипирас не скрывает, что едет за продуктами, лекарствами и топливом – в Беларуси оно вдвое дешевле.

Эгидиюс Пипирас, турист (Литва):

Дизель – два евро. А в Беларуси – евро. Куда менее разговорчивы литовцы, когда речь заходит о политике. Ведь режиму Вильнюса уж больно поперек горла стал белорусский безвиз, и они готовы своим гражданам рассказывать любые небылицы.

Эгидиюс Пипирас:

Науседа и это там политики – не едешь на Беларусь. Едешь в Беларусь – деньги там отправятся в Россию на армию. Галина Буро, корреспондент:

То есть вы тратите деньги в Беларуси, и потом эти деньги на армию в Украину? Эгидиюс Пипирас:

Да-да.

Вигинтес Аверка, турист (Литва):

Могут завербовать. Ну, такую ерунду там говорят они. Галина Буро:

То есть, вас могут завербовать в Беларуси?

Вигинтес Аверка:

Да. Галина Буро:

И что, вас завербовали? Вигинтес Аверка:

Пока нет, не знаю. Если я не захочу, как меня завербуют?

Гедрюс Рутковскис, турист (Литва):

Типа сюда заедете, а потом не выедете. Галина Буро:

Но вы уже доказали своим примером, что все нормально? Гедрюс Рутковскис:

Да, и друзья ездят по безвизовому проезду. Все нормально. Галина Буро:

Никто никого не обижает?

Гедрюс Рутковскис:

Нет. И в откровенном надувательстве от своего правительства литовцы все больше убеждаются. Но на камеру рассказать боятся. Ведь доходит до абсурда. Одного за частые поездки еврочиновники грозятся лишить белорусской визы, как будто они ее выдавали. На другого хотят завести уголовное дело за разжигание национальной вражды. А ведь мужчина всего-навсего на 9 Мая запустил возле дома салют. Потому сказки о кровавом белорусском режиме простые литовцы развенчивают благодаря безвизовому режиму.

Константин Журавкин, заместитель начальника отделения пограничного контроля «Привалка»:

За истекший период этим правом воспользовались 11 тысяч 210 граждан Литвы, 1400 граждан Латвии и 550 не граждан Латвии. Поток лиц интенсивный, традиционно увеличивается в период выходных и праздничных дней. Среди пересекающих границу по безвизу много уже частых гостей. Но встречаются и те, кто буквально на днях об этом узнал – и сразу же в Беларусь. Правда, общаться с журналистами многие отказываются. А если быть точнее, боятся.

Леонгина Лавник, туристка (Латвия):

Среди людей послушаешь, что все почему-то боятся. Нам сказали, чтобы только на латышском говорили. Что у нас? Все разбомбили. Все заводы разбомбили. Нет ничего! Людям работать негде. Работы нет. Это страшно. Иногда слезы текут. Я смотрю по телевизору.

Запугивание латвийскими властями своих же граждан – мера довольно популярная, но, как видно, не действенная. Тогда придумали раздавать на выезде из страны листовки-памятки. Черным по белому: запрещено покупать в Беларуси нефтепродукты, ведь это угроза экономике Латвии. А если, мол, с вами что-то случится на территории соседней страны, гуманная Латвия умывает руки. Страшилки не сработали. Тогда рижский режим издал указ. Теперь разрешено посещать Беларусь только раз в месяц. Но и это не сильно помогает.