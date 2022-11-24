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С латвийской стороны разбирают пешеходный мост, расположенный на границе с Беларусью

24 ноября 2022 11:02
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Новости Латвии. На Кургане Дружбы, расположенном на границе Беларуси, России и Латвии, с латвийской стороны разбирают пешеходный мост через небольшую речку Синюха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С латвийской стороны разбирают пешеходный мост, расположенный на границе с Беларусью-1

В ход идет тяжелая техника. Мост дробят на мелкие куски. Все это происходит с равнодушием со стороны соседей и под наблюдением десятков журналистов. Сам комплекс был воздвигнут в 1959 году.  

С латвийской стороны разбирают пешеходный мост, расположенный на границе с Беларусью-4

Здесь прошла первая встреча партизан из Беларуси, России и Латвии, которые во время войны боролись с нацизмом. Сегодня латыши замахнулись ковшом на героическую историю предков.  

С латвийской стороны разбирают пешеходный мост, расположенный на границе с Беларусью-7

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:  
Сегодня латвийские власти без согласия белорусской стороны осуществили демонтаж пешеходного моста через речку Синюха, по которой проходит линия государственной границы. Река разделяет Беларусь и Латвию. Белорусская сторона с сожалением относится к произошедшему, однако мы видим, что латыши, обуславливая обустройство границы в инженерно-техническом отношении, нагло врут. И всего лишь это является предлогом, чтобы потерять и стереть нашу историю.  

С латвийской стороны разбирают пешеходный мост, расположенный на границе с Беларусью-10

Это не первое посягательство соседней страны на Курган Дружбы. В конце октября латыши снесли плиту, на которой было послание потомкам с просьбой беречь мир между народами.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Денис Глебко # Фотофакт

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