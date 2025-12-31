Новости по тегу #Дед Мороз

«Пускай под бой курантов все ваши желания и мечты обязательно исполнятся».
«Пусть здоровье будет крепким, как беловежский дуб, а удача никогда не проходит мимо».
Попасть в дом доброго волшебника мечтают многие. Побывав у Деда Мороза ребята могут загадать желание. Сказочный волшебник ждет гостей до 30 декабря.
Волшебный генерал, как и подобает настоящему офицеру, прибыл к гостям на танке.
В сказочном тереме Снегурочки можно загадать самое заветное желание. Она обещает, что обязательно передаст его Деду Морозу.
Встречал внучку белорусский Дед Мороз со своим российским коллегой. О личной встрече с волшебником из Великого Устюга мечтали, пожалуй, все гости сегодняшнего праздника.
Губернатор Вологодской области предложил Президенту организовать филиал беловежской резиденции.
Дизайн домика выполнен в стиле символа наступающего года по восточному календарю – змеи. Хозяин же резиденции по славянской традиции принимает в гости каждого малыша.
Свой праздничный привет шлет всей стране главный Дед Мороз Республики Беларусь.
В традиционном шуточном старте приняли участие 70 спортивных пар из разных уголков Беларуси.
Пригласить аниматоров домой под Новый год – для многих это традиция и доступный способ поднять настроение и взрослым, и детям. Но чем ближе День Икс, тем прайс у Деда Мороза.
Совсем скоро наступит Новый год, а значит самое время загадать заветные желания и отправить письмо Деду Морозу.
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