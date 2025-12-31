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Новости по тегу #Дед Мороз

Дед Мороз из Великого Устюга поздравляет весь белорусский народ с наступающим Новым годом
31 декабря 2025 09:55

Дед Мороз из Великого Устюга поздравляет весь белорусский народ с наступающим Новым годом

Верьте в чудо! С наступающим Новым годом поздравил Дед Мороз из Беловежской пущи
31 декабря 2025 09:41

Верьте в чудо! С наступающим Новым годом поздравил Дед Мороз из Беловежской пущи

Волшебная атмосфера! Дед Мороз принимает гостей в Минском зоопарке
26 декабря 2025 08:39

Волшебная атмосфера! Дед Мороз принимает гостей в Минском зоопарке

Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линия Сталина»
25 декабря 2025 13:42

Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линия Сталина»

В Городокском районе открылась резиденция Снегурочки
22 декабря 2025 17:19

В Городокском районе открылась резиденция Снегурочки

Предновогодний вайб присутствует! Снегурочка вернулась в Беловежскую пущу
06 декабря 2025 18:58

Предновогодний вайб присутствует! Снегурочка вернулась в Беловежскую пущу

Резиденция белорусского Деда Мороза может появиться в Великом Устюге
25 августа 2025 18:08

Резиденция белорусского Деда Мороза может появиться в Великом Устюге

Окунуться в сказку – в Первом национальном торговом доме гостей встречает резиденция Деда Мороза
06 января 2025 17:09

Окунуться в сказку – в Первом национальном торговом доме гостей встречает резиденция Деда Мороза

Почему иностранцы выбирают Беларусь для празднования Нового года – ответил главный Дед Мороз страны
31 декабря 2024 11:37

Почему иностранцы выбирают Беларусь для празднования Нового года – ответил главный Дед Мороз страны

Дед Мороз и Снегурочка на лошадях – в Ратомке прошёл рождественский турнир по преодолению препятствий
30 декабря 2024 17:43

Дед Мороз и Снегурочка на лошадях – в Ратомке прошёл рождественский турнир по преодолению препятствий

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Сколько стоит сказка с доставкой на дом?
29 декабря 2024 18:54

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Сколько стоит сказка с доставкой на дом?

Сказочный домик в торговом центре Минска: побывали в резиденции столичного Деда Мороза
28 декабря 2024 14:06

Сказочный домик в торговом центре Минска: побывали в резиденции столичного Деда Мороза