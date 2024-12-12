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Столичный Дед Мороз переехал в ТД «Первый национальный»

12 декабря 2024 18:20
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Столичный Дед Мороз поменял прописку. Зимний волшебник обосновался в торговом доме «Первый национальный», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Над созданием новой резиденции трудились десятки специалистов. Напомним, еще в прошлом году сказочный персонаж принимал гостей в парке имени Максима Горького. Сейчас там идет обновление.

О времени волшебства и чудес в материале Яны Лысяковой.

Столичный Дед Мороз переехал в ТД «Первый национальный»-2

Главный зимний волшебник столицы прибыл в свою сказочную резиденцию, а с ним – прекрасная помощница Снегурочка. Четвероклассница Ксения Петрушенко пришла вместе с бабушкой. Есть одно заветное желание, но молчала, никому не рассказывала. Лишь сегодня поделилась сокровенным с добрым волшебником.

Столичный Дед Мороз переехал в ТД «Первый национальный»-4

Ксения Петрушенко:
Я верю в Дедушку Мороза, мы с ним уже общались два раза.

Гостей много. Ведь и взрослые и дети мечтают о чуде. А именно декабрь – время загадывать желания.

Столичный Дед Мороз переехал в ТД «Первый национальный»-6

Екатерина Левшикова:
Вове два с половиной годика, мы только пришли из садика. Нам в саду рассказали про то, что будет здесь резиденция Деда Мороза.

Столичный Дед Мороз переехал в ТД «Первый национальный»-8

София Емельянович:
Я пришла со своей бабушкой. Почему? Потому что моя бабушка предложила мне пойти сюда.

Столичный Дед Мороз переехал в ТД «Первый национальный»-10

А вот и главный волшебный герой – хозяин сказочной резиденции. Встречает с улыбкой еще у порога.

Столичный Дед Мороз переехал в ТД «Первый национальный»-12

Дед Мороз:
Новый год будет яркий, запоминающимся и конечно же снежным. Дедушка Мороз обещает, что в новогоднюю ночь пойдет самый настоящий снег. Мы привезли его в мешке с подарками.

За стишок и песню – сладкое угощение. Любимые лакомства дети зарабатывают. Подбирают даже тональность, чтобы дедушка хорошо все расслышал и по достоинству.

Подробности в видео.

# Дед Мороз # Яна Лысякова

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