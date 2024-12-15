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Праздник к нам приходит! Как готовятся встречать 2025-й на юге Беларуси

15 декабря 2024 17:47
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Новогоднее настроение постепенно приходит в наши дома и на улицы наших городов, многие из которых на неделе официально дали старт зимним праздникам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Гродно зажглись огни на главной елке. Световые инсталляции украсили Могилев. В Бресте открылись предновогодние ярмарки. А в Гомеле впервые в этом году появился огромный каток, который занимает около тысячи квадратных метров. Открытие ледовой площадки совместили с ярким и красивым шоу, конечно, с участием главных новогодних персонажей.

Как на юге Беларуси готовятся встречать 2025-й – наша праздничная зарисовка.

Праздник к нам приходит! Как готовятся встречать 2025-й на юге Беларуси-2

Очень понравился парад Дедов Морозов, впечатляющий, масштабный, так много всего. 

Праздник к нам приходит! Как готовятся встречать 2025-й на юге Беларуси-4

Все ярко, все красиво и все радостно.

Праздник к нам приходит! Как готовятся встречать 2025-й на юге Беларуси-6

Место притягательное, а плюс еще каток, который здесь поставили, это действительно лучшее решение, чтобы провести потом в последующем выходные всей семьей.

Праздник к нам приходит! Как готовятся встречать 2025-й на юге Беларуси-8

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:
Огромная семья под названием город Гомель, которая вместе празднует Новый год и Рождество. Всех с праздником, благополучия, мира и добра.

Подробнее в видеоматериале.

# Новый год # Дед Мороз # Владимир Привалов

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