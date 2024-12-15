Праздник к нам приходит! Как готовятся встречать 2025-й на юге Беларуси

Новогоднее настроение постепенно приходит в наши дома и на улицы наших городов, многие из которых на неделе официально дали старт зимним праздникам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Гродно зажглись огни на главной елке. Световые инсталляции украсили Могилев. В Бресте открылись предновогодние ярмарки. А в Гомеле впервые в этом году появился огромный каток, который занимает около тысячи квадратных метров. Открытие ледовой площадки совместили с ярким и красивым шоу, конечно, с участием главных новогодних персонажей.