Дед Мороз приказал пограничникам пропустить Новый год с Востока на Запад в полночь 1 января 2025-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже своего рода традиция.

В национальном парке «Беловежская пуща» ей следуют пограничники заставы «Каменюки», которые раз в год выполняют пожелания сказочного персонажа. Это им еще предстоит сделать. Церемонии предшествовал праздник в рамках благотворительного марафона «Наши дети». На него пригласили воспитанников военно-патриотического клуба «Сокол». Гости резиденции Деда Мороза прикрепили на пограничный столб «2025-й» записки с заветными новогодними желаниями, получили сладкие подарки, а затем отправились на экскурсию по поместью в сопровождении сказочных персонажей.