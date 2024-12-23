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Дед Мороз приказал пограничникам пропустить Новый год с Востока на Запад

23 декабря 2024 14:11
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Дед Мороз приказал пограничникам пропустить Новый год с Востока на Запад в полночь 1 января 2025-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже своего рода традиция.

Дед Мороз приказал пограничникам пропустить Новый год с Востока на Запад-2

В национальном парке «Беловежская пуща» ей следуют пограничники заставы «Каменюки», которые раз в год выполняют пожелания сказочного персонажа. Это им еще предстоит сделать. Церемонии предшествовал праздник в рамках благотворительного марафона «Наши дети». На него пригласили воспитанников военно-патриотического клуба «Сокол». Гости резиденции Деда Мороза прикрепили на пограничный столб «2025-й» записки с заветными новогодними желаниями, получили сладкие подарки, а затем отправились на экскурсию по поместью в сопровождении сказочных персонажей.

# Новый год # Дед Мороз # Национальный парк «Беловежская пуща»

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