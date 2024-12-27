Новогодняя сказка – Дед Мороз принимает гостей в Минском зоопарке до 30 декабря

Дед Мороз принимает гостей в Минском зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Нарядная елка, сказочный домик и резной трон – символы главного новогоднего волшебника. Он встречает гостей вместе со сказочными героями. Подготовили для ребят и интерактивную программу. Хозяин зимы будет готов уделить внимание каждому.

Дед Мороз:

Дети просят подарков, игрушек. Но в последнее время, что стало очень приятно, дети просят здоровье для своих родителей, бабушек и дедушек. Просят, чтобы у всех все и всегда было хорошо. В одном письме девочка Есения написала, что «я желаю своей бабушке огромного здоровья и чтобы она почаще приезжала ко мне в гости. Это было настолько приятно, что Дед Мороз даже немного прослезился.

Попасть в святую святых доброго волшебника мечтали многие. И вот сказка становится реальностью. Домик действительно впечатляет. Здесь ребята могут не только пообщаться с хозяином зимы, но и загадать желание, присев на резной трон.