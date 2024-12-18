В Гродно на базе центра ремёсел «Наследие» открыли поместье Деда Мороза

Здесь и взрослые, и дети могут погрузиться в атмосферу праздника и чудес. В Гродно на базе центра ремесел «Наследие» открыли поместье Деда Мороза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На торжественное открытие пригласили детей из опекунских семей и домов семейного типа, было много туристов. Для всех гостей подготовили яркую праздничную программу.

Я пришел с классом, и здесь очень весело. Много разных персонажей: лев, снеговик, змея. Здесь весело, круто, песни играют, елка красивая стоит.

Очень весело, и здесь очень много песен и развлечений. Трижды в день в поместье будет проходить интерактивное представление по мотивам сказки «Морозко». Гостей ждет «Батлейка», мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек и, конечно, встреча с Дедом Морозом.