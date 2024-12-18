В Гродно на базе центра ремёсел «Наследие» открыли поместье Деда Мороза

Здесь и взрослые, и дети могут погрузиться в атмосферу праздника и чудес. В Гродно на базе центра ремесел «Наследие» открыли поместье Деда Мороза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь и взрослые, и дети могут погрузиться в атмосферу праздника и чудес. В Гродно на базе центра ремесел «Наследие» открыли поместье Деда Мороза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На торжественное открытие пригласили детей из опекунских семей и домов семейного типа, было много туристов. Для всех гостей подготовили яркую праздничную программу.
Я пришел с классом, и здесь очень весело. Много разных персонажей: лев, снеговик, змея. Здесь весело, круто, песни играют, елка красивая стоит.
Очень весело, и здесь очень много песен и развлечений.
Трижды в день в поместье будет проходить интерактивное представление по мотивам сказки «Морозко». Гостей ждет «Батлейка», мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек и, конечно, встреча с Дедом Морозом.
Марина Чикун, заведующая центром ремесел «Наследие»:
Интересно окунуться в детство, попасть в такую сказку, у нас очень красивая иллюминация, очень атмосферненький двор, все так украшено, и поэтому, наверное, попасть в детство, в волшебство окунуться тоже замечательно и интересно.
В 2023 году это поместье Деда Мороза посетили почти полторы тысячи взрослых и детей. В нынешнем – организаторы ожидают, что гостей окажется еще больше.