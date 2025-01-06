Окунуться в сказку – в Первом национальном торговом доме гостей встречает резиденция Деда Мороза

На миг почувствовать себя героем зимней сказки, проведя время с главным новогодним персонажем. В Первом национальном торговом доме гостей встречает резиденция Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дизайн домика выполнен в стиле символа наступающего года по восточному календарю – змеи. Хозяин же резиденции по славянской традиции принимает в гости каждого малыша. Тут главное – не растеряться. Дед Мороз обязательно сделает подарок, но только после попытки поднять ему настроение. В зачет принимаются стихи, песни, танцы.

Каролина Манько: Резиденция мне очень нравится. Красиво все украшено. Мне удалось посидеть на троне.

Милана Манько: Резиденция мне очень понравилась. Она красивая и уютная. Много всяких разных декораций, которые красиво сочетаются с цветами.

Татьяна Казимова:

Первая для нас резиденция, видели мы это в Instagram. Месторасположение удобное и, конечно же, интересно, завораживающее само построение.

Милана Казимова:

У нас получилось сделать памятные фотографии на всю жизнь, и можно их распечатать и вставить в альбом.

Алина Казимова:

Мне очень понравилось. Понравились фотографии делать. Надеюсь, что я приду сюда еще раз.

За вход в домик Деда Мороза платить не нужно. Ну а каким будет подарок детям – здесь уже все решать родителям. Сказочному персонажу нужна их подсказка.