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Почему иностранцы выбирают Беларусь для празднования Нового года – ответил главный Дед Мороз страны

31 декабря 2024 11:37
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Свой праздничный привет шлет всей стране главный Дед Мороз Республики Беларусь – Владимир Радивилов.

Почему иностранцы выбирают Беларусь для празднования Нового года – ответил главный Дед Мороз страны-2

Владимир Радивилов, заслуженный артист Республики Беларусь:
Наша Беларусь хлебосольная, добрая, хорошая страна. Пусть приезжают все к нам на Новый год. С хорошими мыслями, надеждами, потому что Беларусь всегда вас примет, накормит, напоит хорошим чаем из Беловежской пущи. Самое главное, что Беларусь – это та страна, которая находится в центре Европы, поэтому если иностранцы приезжают и видят Деда Мороза, знают, что вот-вот наступит Новый год.

Подробности в видео.

# Новый год # Дед Мороз # Владимир Радивилов

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