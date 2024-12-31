Почему иностранцы выбирают Беларусь для празднования Нового года – ответил главный Дед Мороз страны

Владимир Радивилов, заслуженный артист Республики Беларусь:

Наша Беларусь хлебосольная, добрая, хорошая страна. Пусть приезжают все к нам на Новый год. С хорошими мыслями, надеждами, потому что Беларусь всегда вас примет, накормит, напоит хорошим чаем из Беловежской пущи. Самое главное, что Беларусь – это та страна, которая находится в центре Европы, поэтому если иностранцы приезжают и видят Деда Мороза, знают, что вот-вот наступит Новый год.

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