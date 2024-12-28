Сказочный домик в торговом центре Минска: побывали в резиденции столичного Деда Мороза

Алина Трус, корреспондент:
Совсем скоро наступит Новый год, а значит самое время загадать заветные желания и отправить письмо Деду Морозу. В своей резиденции он активно уже принимает гостей.
Алина Трус, корреспондент:
Совсем скоро наступит Новый год, а значит самое время загадать заветные желания и отправить письмо Деду Морозу. В своей резиденции он активно уже принимает гостей.
Такие праздничные локации расположились в минских торговых центрах. Это настоящие домики волшебства, где каждый может зарядиться праздничным настроением. Елена Дробот вместе со своим 1 «А» классом приехала на экскурсию. Ребята хотели увидеть Деда Мороза и провести время вместе. Поездка получилась очень насыщенной.
Елена Дробот, учитель начальных классов ГУО «Гимназия №13 г.Минска»:
Мы объездили все елки. Мы заехали еще и в музей. Мы увидели такую красоту. Остались в очень в большом восторге. И последнее, куда мы попали, это именно сюда, в этот волшебный дом, где дети рассказали стихи, выученные специально именно к этому дню. Получили, конечно же, подарки и все очень счастливые.
На выходных в резиденции особенно многолюдно, но и в будние дни желающих совсем немало. Обычно Дед Мороз работает до девяти часов вечера. Среди посетителей – гости разных возрастов.
Дед Мороз:
Каждый ребенок, приходя сюда, он верит в мечту, в какое-то чудо, и надо убедить его, что это чудо и мечта могут сбыться. Достаточно людей ходит, но даже приходят взрослые дети, которым по 16, по 17 лет, которые верят еще в Деда Мороза, в мечту, и оставляют там вот письма свои с пожеланиями. Читаю, приношу им подарки под елочку.
Подробности в видео.