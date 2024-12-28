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Сказочный домик в торговом центре Минска: побывали в резиденции столичного Деда Мороза

28 декабря 2024 14:06
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Сказочный домик в торговом центре Минска: побывали в резиденции столичного Деда Мороза-1

Алина Трус, корреспондент:
Совсем скоро наступит Новый год, а значит самое время загадать заветные желания и отправить письмо Деду Морозу. В своей резиденции он активно уже принимает гостей. 

Сказочный домик в торговом центре Минска: побывали в резиденции столичного Деда Мороза-3

Такие праздничные локации расположились в минских торговых центрах. Это настоящие домики волшебства, где каждый может зарядиться праздничным настроением. Елена Дробот вместе со своим 1 «А» классом приехала на экскурсию. Ребята хотели увидеть Деда Мороза и провести время вместе. Поездка получилась очень насыщенной.

Сказочный домик в торговом центре Минска: побывали в резиденции столичного Деда Мороза-5

Елена Дробот, учитель начальных классов ГУО «Гимназия №13 г.Минска»:
Мы объездили все елки. Мы заехали еще и в музей. Мы увидели такую красоту. Остались в очень в большом восторге. И последнее, куда мы попали, это именно сюда, в этот волшебный дом, где дети рассказали стихи, выученные специально именно к этому дню. Получили, конечно же, подарки и все очень счастливые. 

Сказочный домик в торговом центре Минска: побывали в резиденции столичного Деда Мороза-7

На выходных в резиденции особенно многолюдно, но и в будние дни желающих совсем немало. Обычно Дед Мороз работает до девяти часов вечера. Среди посетителей – гости разных возрастов.

Сказочный домик в торговом центре Минска: побывали в резиденции столичного Деда Мороза-9

Дед Мороз:
Каждый ребенок, приходя сюда, он верит в мечту, в какое-то чудо, и надо убедить его, что это чудо и мечта могут сбыться. Достаточно людей ходит, но даже приходят взрослые дети, которым по 16, по 17 лет, которые верят еще в Деда Мороза, в мечту, и оставляют там вот письма свои с пожеланиями. Читаю, приношу им подарки под елочку.

Подробности в видео.

# Новый год # Дед Мороз # Алина Трус

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