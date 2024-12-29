Поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Сколько стоит сказка с доставкой на дом?

До Нового года остается все меньше времени. Потому в самом разгаре подготовка к празднику. А у Деда Мороза и Снегурочки и вовсе горячий сезон. В это время года они просто нарасхват. Это уж точно самые желанные, но и вполне, возможно, самые дорогие гости на вашем празднике. Пригласить аниматоров домой под Новый год – для многих это традиция и доступный способ поднять настроение и взрослым, и детям. Но чем ближе день Икс, тем прайс у Деда Мороза. Цена на сказочного волшебника в этом году в Минске начинается от 80 рублей, а дальше – все зависит от уровня желаний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сколько стоит сказка с доставкой на дом – новогодний прайс изучила Арина Верховская.

Праздничные хороводы и поздравление от дедушки Мороза в новогоднюю ночь встанут в копеечку. Цены достигают до нескольких сотен рублей. Заказывать сказочных героев на новогоднюю ночь начинают уже с осени. Предложения можно найти на любой кошелек. Тарифы в праздничных агентствах расписаны с 1 декабря по 14 января. Первые дни месяца самые бюджетные. Так, 15-минутное экспресс-поздравление в Минске обойдется от 50 рублей. Дороже всего в сам праздник, до боя курантов.

За несколько минут Олег превращается в настоящего Деда Мороза. С длинной бородой и подарками. Новогоднее настроение маленьким белорусам он дарит уже несколько лет. Мини-поздравление обойдется в 60 рублей. Заказов в этом году много. В день приходится объезжать более 10 адресов. Поэтому времени на сбор и подготовку мало, около 10 минут. Порой приходится переодеваться прямо в подъезде.

Нужно, чтобы все было на месте: костюм, обувь, конфеты и подарочки детям. Борода должна быть большая. Дедушка Мороз с большой бородой выглядит презентабельно. Это такой костюм, который закрывает все и виднеются только глаза и нос. Поэтому достаточно удобно и краситься необязательно.

Спрос в 2024 году действительно высокий. Сколько люди готовы платить за поздравления от Дедушки Мороза – эксперимент от нашей съемочной группы.

Рублей 200-300.

Мы гости из Литвы. В Литве бы это стоило 100 евро минимум. Цена поздравления зависит, в том числе, от костюма. Суммы на маркетплейсах самые разные. Есть бюджетные варианты до 100 рублей. За люкс-наряд придется отдать 1,5 тысячи. К слову, в этом году на формирование стоимости повлияли и новые правила работы аниматоров. С октября только зарегистрированные индивидуальные предприниматели и юридические лица могут официально поздравлять с Новым годом.

Но не только домашние визиты пользуются популярностью. У Деда Мороза есть собственные резиденции по всей стране. У этого сказочного героя вместо привычной шубы парадный мундир с эполетами, генеральская папаха и погоны. Необычное поздравление посетителям предлагают в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». А чтобы попасть к Деду Морозу и получить подарки, ребятам предстоит пройти испытания. Генеральский Дед Мороз, который принимает гостей уже 10 лет, стал настоящей звездой. Каждую зиму его посещает до 10 тысяч человек, и это не только белорусы, но и гости из других стран.