Новости по тегу #Дача

Говорят, есть королева красоты, королева спорта, а мы представляем вам королеву томатов. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Марчук, биолог, коллекционер.
Благодаря отказу от оплаты технологических потерь и расходов на штатного электрика членские взносы в товариществах удается сократить почти на треть.
Когда говорят «работа на даче», многие представляют пенсионеров с тяпкой в руках. Наш гость ломает этот стереотип.
Что выбрать, дом в деревне или дачу в СТ?
Наша героиня владеет почти всеми техниками соломоплетения и не перестает удивлять новыми идеями.
К примеру, можно получить штраф за некошеную траву, сжигание мусора или ненадлежащую архитектуру.
Необходимо обратить внимание на границы своего участка.
Первыми продукцию представляют фермерские хозяйства и питомники.
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