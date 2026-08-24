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Новости по тегу #Дача

В ее коллекции более 2 тыс. сортов томатов! Пообщались с белоруской о секретах спелого урожая
24 августа 2026 07:17

В ее коллекции более 2 тыс. сортов томатов! Пообщались с белоруской о секретах спелого урожая

Свыше 350 садовых товариществ Беларуси передали свои линии электропередачи на баланс государства
08 июля 2026 07:17

Свыше 350 садовых товариществ Беларуси передали свои линии электропередачи на баланс государства

Белорус ведет блог о садоводстве и огороде и собирает миллионы просмотров! Поговорили с Никитой Колосом
21 мая 2026 11:06

Белорус ведет блог о садоводстве и огороде и собирает миллионы просмотров! Поговорили с Никитой Колосом

Жизнь за городом: может ли садовое товарищество стать деревней и зачем это нужно?
26 апреля 2026 19:08

Жизнь за городом: может ли садовое товарищество стать деревней и зачем это нужно?

Хит для агроусадеб и поклонников традиций! Рассказываем, что такое козубы и как их создают
12 мая 2025 14:55

Хит для агроусадеб и поклонников традиций! Рассказываем, что такое козубы и как их создают

Правила поведения на дачах! Что нужно знать, чтобы не получить штраф
11 апреля 2025 12:00

Правила поведения на дачах! Что нужно знать, чтобы не получить штраф

Что нужно знать дачнику перед началом сезона? Рассказали в Госкомимуществе
24 марта 2025 07:32

Что нужно знать дачнику перед началом сезона? Рассказали в Госкомимуществе

Сезон осенних ярмарок стартовал в Гродно
28 сентября 2024 08:11

Сезон осенних ярмарок стартовал в Гродно

Дача – средство выживания или отдыха? Мнения
05 февраля 2024 16:48

Дача – средство выживания или отдыха? Мнения

«Начинаются споры между соседями». Как восстановить границы земельного участка?
23 марта 2023 19:42

«Начинаются споры между соседями». Как восстановить границы земельного участка?

«Для отдыха, семьи или лично вас». Как определиться с выбором загородной недвижимости?
15 июня 2022 15:50

«Для отдыха, семьи или лично вас». Как определиться с выбором загородной недвижимости?

«Чисто русское изобретение». Как появилось слово «дача» и почему иностранцы не понимают, что это?
15 июня 2022 12:31

«Чисто русское изобретение». Как появилось слово «дача» и почему иностранцы не понимают, что это?