Что нужно знать дачнику перед началом сезона? Рассказали в Госкомимуществе

У садоводческих товариществ особая роль в обеспечении продовольственной безопасности и организации досуга населения. Их деятельность влияет и на благосостояние людей. Что нужно знать дачнику, чтобы провести предстоящий сезон плодотворно – напомнили специалисты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня дачникам необходимо обратить внимание на границы своего участка. Официальное документирование дополнительной зоны владений не требует внесения изменений в проект застройки. Эти вопросы можно решить с управлением товарищества и местными органами власти. На этом специалисты делают особый акцент.

Сергей Костров, начальник главного управления Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Основная масса садоводческих товариществ формировалась в 1980-1990-х годах. Тогда замеры проводились в упрощенном порядке. Проекты организации застройки территории делали разные организации. За это время люди между собой поменялись границами. Документально никто это нигде не зафиксировал. И вот сегодня, чтобы решить этот вопрос, который накопился, была принята вот эта норма. Норма работает по состоянию на 1 марта – более 2 600 решений уже принято исполкомами в отношении именно решений, связанных с оформлением документов по фактическому пользованию.

Специалисты также напоминают о необходимости соблюдения дачниками правил безопасности при обращении с электричеством. Пренебрежение ими за последние 10 лет привело к гибели 10 человек. На сегодня по всей стране более 4,5 тысячи садовых товариществ. Почти половина – в частной собственности.