«Предложение загородной недвижимости достигло максимума». Почему белорусы массово продают дачи?

Обзавестись дачным участком и уютным домиком – мечта многих белорусов. Приехать с друзьями на шашлыки, послушать пение птиц, посидеть в тени деревьев. О том, как меняется тренд загородной жизни и где выгодно прикупить заветные сотки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

За последнее время белорусы выставили на продажу рекордное число дач. В Минской области предложение загородной недвижимости достигло максимума за всю историю наблюдений. Как вы считаете, с чем это связано? Может, наоборот все устали уже от дачной спокойной жизни и как-то в город стремятся?