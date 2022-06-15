«Предложение загородной недвижимости достигло максимума». Почему белорусы массово продают дачи?

Обзавестись дачным участком и уютным домиком – мечта многих белорусов. Приехать с друзьями на шашлыки, послушать пение птиц, посидеть в тени деревьев. О том, как меняется тренд загородной жизни и где выгодно прикупить заветные сотки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
За последнее время белорусы выставили на продажу рекордное число дач. В Минской области предложение загородной недвижимости достигло максимума за всю историю наблюдений. Как вы считаете, с чем это связано? Может, наоборот все устали уже от дачной спокойной жизни и как-то в город стремятся?
Дмитрий Гайдук, эксперт по недвижимости:
Очень тяжело отследить рынок. Он непостоянен, поэтому есть такая тенденция, что рынок не идет по одному направлению. Он всегда скачет то вверх, то вниз. Сказать, что рекордное количество – дело в том, что в продаже, может, есть, но покупательская способность не увеличилась от этого. Почему стало больше в продаже? Наверное, может, некоторые люди собрались переезжать куда-то. Меняют место жительство не только из Беларуси, но и в Беларуси. Соответственно, если мы с одного конца города Минска в другой, а если еще дача в другом направлении, то это просто экономически невыгодно. Поэтому здесь идет обычное замещение, наверное, одних собственников другими.
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