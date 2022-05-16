Вспашка земли – от 70 рублей за сотку. Выгодно ли нанимать специалистов по обработке дачного участка?

У каждого из нас есть бабушка, которая весной едет на дачу, чтобы посадить картошку, летом прополоть грядки, а осенью собрать урожай. И, конечно же, им нужна помощь в этом нелегком деле. Если времени и желания помогать нет, можно нанять специалистов, которые приедут на дачу и сделают все за вас. Узнали, сколько стоит такая услуга.

Фото: pixabay.com

Найти объявления не составило труда. Предлагают разные виды услуг – от простой неглубокой перекопки, если участок не сильно зарос сорняками, до вспашки мотоблоком или культиватором. Стоимость формируется, исходя из пожеланий клиента, целей вспашки, формы и площади участка, а так же состава грунта. Звоним по одному из номеров и говорим, что нужно подъехать на дачу к бабушке и помочь вскопать огород. Участок – 6 соток, находится в 16 километрах от Минска. В ответ сообщают, что сделают все за 70 рублей за человека, но рабочих нужно привезти и увезти самостоятельно. По другому номеру назвали сумму 80 рублей. В большинстве объявлений указывают, что дорога оплачивается отдельно – по тарифу 1 рубль за километр.

Фото: pixabay.com

Открываем следующее предложение и видим: вспашка огорода под посадку стоит 145 рублей за сотку. За дачу в 6 соток нужно будет выложить 870 рублей. Однако добавили, что цена уже не актуальна, и итоговая стоимость выйдет значительно выше – 1200 рублей. Минимальная сумма заказа – от 200 рублей. Пробуем звонить по объявлениям, где предлагают вспашку земельных участков мотоблоком. Расценки такие: вспашка целины (земли, которая долго не обрабатывалась) обойдется в 70 рублей за сотку, выравнивание ям и перепадов высот – от 120 рублей за сотку, а вспашка с выборкой сорняков – от 400 рублей. Обещают сделать все быстро и качественно. Получается, что за подготовку участка к дачному сезону придется выложить от 420 рублей до 2400 рублей – зависит от изначального состояния обрабатываемой зоны.

Фото: pixabay.com