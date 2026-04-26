Жизнь за городом: может ли садовое товарищество стать деревней и зачем это нужно?

Жизнь за городом, какой бы формат вы ни выбрали, дороже во всех смыслах. Больше сил и времени, больше ресурса. Зато какая красота вокруг. Но к красоте бы еще и комфорт, а в дачный домик – теплый пол и зарядку для электромобиля, чтобы совсем уж выгодно было. И экологично, конечно. Государство стремления белорусов поощряет, но, например, деревенские жители эту заботу ощущают сильнее. За ту же электроэнергию платят меньше, а у некоторых вообще газ, тарифы другие. Скажете, ну в чем вопрос? Не проще ли всем остальным, кто хочет так же поменять жизнь и заняться статусным вопросом, перейти из садового товарищества в агрогородок, задались вопросом в программе «Суровый взгляд». Нет, не проще. И пока мы готовили этот материал и обзванивали все возможные ведомства, нас уверяли, что прецедентов пока не было. Но мы все же нашли тех, кто начал большой переход.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

СТ «Труженик» буквально в 10 километрах от Минска, так называемый перспективный пригород. Рядом располагается крупный агрогородок Михановичи. Так вот, этот дачный поселок стал пилотным проектом в Минском районе. На нем решили откатать процедуру смены статуса. 100 % товарищей проголосовали «за», и началась трудная процессия перехода.

Насколько он затянется, ставки даже никто не делает. Случаи в белорусской практике единичные. Говорят, что еще лет 15 назад два дачных участка в Ждановичах стерли черты и вошли в состав одноименного пункта. Тогда процессия слияния затянулась на три года и потребовала значительных вложений владельцев. Некоторые садовые дома пришлось капитально перестраивать, чтобы превратить в жилой фонд.

Детально об условиях, которые необходимо соблюсти для статусных перемен, расскажем чуть позже, а пока перенесемся под Могилев. Здесь на 130 гектарах обосновалось самое большое СТ в области. Больше 1 200 участков расположились на береговой линии залива Днепра, буквально в могилевском «замкадье». Заманчивая идея стать населенным пунктом здесь рассматривалась, ведь для автономного СТ организационный груз с плеч. Не надо будет самостоятельно решать вопросы ни с дорогами, ни с реконструкцией линии электропередач, да и в целом много плюсов, в том числе и льготные тарифы на энергетику. Но есть и другая чаша весов целесообразности.

Валентина Сивицкая, председатель правления СТ «Химик»:

Если мы переходим на населенный пункт, то наши дачи становятся жилыми помещениями. Соответственно, людям, которым нужно встать на очередь на квартиру, на расширение, многим это будет невыгодно. Чтобы мы к кому-то попали, нам необходимо привести все в соответствие. Например, дороги. У нас их очень много километров. Они не соответствуют никаким стандартам.

Соблюсти необходимо 26 пунктов алгоритма действий по присоединению СТ к населенному пункту. И тогда местные власти смогут принять положительное решение.

Светлана Мацкевич, заместитель начальника Главного управления юстиции Минского облисполкома:

Включение садоводческого товарищества в состав населенного пункта требует разработки градостроительной документации, регистрации всех строений, проведения работ по приведению инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о населенных пунктах. Данные работы также требуют значительных финансовых затрат, в том числе со стороны граждан.

Дачники из «Связиста», что близ Молодечно, даже о таком и не помышляют, хотя до деревни Лобачевка рукой подать. Здесь 34 земельных пая, в основном по 5-10 соток. Маленькие садовые домики-самострои и с соответствующим размахом дорожная инфраструктура. Так что дотянуть до планки жилой деревни здесь вряд ли получится.

Татьяна Скутельник, председатель правления СТ «Связист»:

Будучи в статусе деревни, возможностей больше, и полномочий у деревни больше. Но, к сожалению, на сегодняшний момент наши товарищи еще не готовы. Потому что, чтобы перейти в статус деревни, нужно выполнить список некоторых требований.

Сейчас в стране около 5 000 садовых товариществ. Конечно, большинство появились на карте страны в советское время и дефицитные 90-е. Тогда их массово раздавали своим работникам организации, заводы и фабрики. Это была своеобразная альтернатива забегам по пустым продуктовым магазинам. Вот такая замена огородным спортом. Именно оттуда и нормы. Для среднестатистической семьи из четырех человек вполне хватит 6 соток для плодово-овощного пропитания. И рядом с посадками вырастали, как правило, небольшие фазенды. Тренд на загородную жизнь сохранился, но качественно преобразился.

Тамара Дудич, председатель Лебедевского сельсовета:

Иду по улице Новой и если сверну налево, по переулку Новому, мы попадаем на улицу Луговую. Но между этими улицами находится садоводческое товарищество Осаново, где проживает также много людей. У нас идет тесное сотрудничество, и мы наслаждаемся жизнью на селе.

Если присмотреться к архитектуре, то в СТ на вид далеко не сезонные домики, а добротные монументальные коттеджи. Местные называют их «Осановской Рублевкой». Такие, очевидно, с легкостью могут претендовать на статус жилфонда. Но не все, что выгодно одному соседу, подходит другому. Андрей Старпович, начальник управления землеустройства Минского райисполкома:

На населенный пункт распространяются различного рода ТКП, технические нормативные акты по размещению застройки. Они чуть-чуть разные, потому что в СТ регулируется внутренними положениями, а в населенном пункте уже конкретными нормативными актами. В случае перехода СТ в населенный пункт на бывшее СТ будут распространяться те же требования, как и на населенный пункт. То есть строительство жилых домов будет ограничено сроками, чего нет в СТ. То есть в СТ вообще не обязательно строительство каких-то домов. Можно использовать как огород, как дачу. Человек в течение года должен приступить к занятию земельного участка и в течение 3 лет построить.

История с садовыми товариществами получила логичное продолжение. От поручения Президента в 2018 году до выхода указа в 2023-м, который навел порядок и упростил жизнь дачникам. Тогда же и появилась возможность СТ стать частью населенного пункта. Но есть нюансы. Садовый дом по закону это не то же самое, что жилой. Строительство капитального коттеджа под видом дачи не всегда позволит оформить там прописку и пользоваться всеми социальными правами. Хотя государство в этом направлении продолжает работу. Из свежего, появились льготные тарифы для дачников. Не для всех и при определенных условиях.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Здесь надо опять-таки понимать, что первоначально эти товарищества создавались для садоводчества и огородничества. Теперь же реалии таковы, что люди хотят, чтобы это были жилые массивы. Там совсем другие требования. На юридических лиц не распространяются эти датированные тарифы. Они предназначены для граждан, которые постоянно проживают. Социальное значение этих датируемых тарифов заключается в том, чтобы поддержать граждан по их обеспечению жизнедеятельности и их проживанию в том помещении, в котором они проживают. А то, которое пустует, второе, третье, оно, наверное, не должно датироваться. Это будет неправильно с точки зрения социальной справедливости.