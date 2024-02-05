Дача – средство выживания или отдыха? Мнения

Новости Беларуси. Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? Ответы на эти вопросы будут искать 5 февраля в 18:00 в прямом эфире ток-шоу «По существу». Среди приглашенных спикеров как теоретики улучшения и развития жизни на селе, так и практики. Случится ли конфликт интересов?

Алена Сырова, СТВ:

Возвращаться в деревню, жить и работать там – это одна история. Но не меньший вклад от дачников. Наша задача, чтобы земли не были в запустении, чтобы это был уголок земли, о котором человек будет заботиться. Дача вполне может быть таким уголком.

Кирилл Казаков, СТВ:

Дача 1980-1990-х была средством выживания многих белорусов. Мы растили практически всю провизию на зиму на протяжении всего начала 1990-х. Сейчас менталитет поменялся. И дача уже нужна для отдыха. Тогда ты вкладывал и оттуда доставал. А сейчас ты вкладываешь, чтобы газон там был?