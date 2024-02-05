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Дача – средство выживания или отдыха? Мнения

05 февраля 2024 16:48
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Новости Беларуси. Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? Ответы на эти вопросы будут искать 5 февраля в 18:00 в прямом эфире ток-шоу «По существу». Среди приглашенных спикеров как теоретики улучшения и развития жизни на селе, так и практики. Случится ли конфликт интересов?

Дача – средство выживания или отдыха? Мнения-1

Алена Сырова, СТВ:
Возвращаться в деревню, жить и работать там – это одна история. Но не меньший вклад от дачников. Наша задача, чтобы земли не были в запустении, чтобы это был уголок земли, о котором человек будет заботиться. Дача вполне может быть таким уголком.

Кирилл Казаков, СТВ:
Дача 1980-1990-х была средством выживания многих белорусов. Мы растили практически всю провизию на зиму на протяжении всего начала 1990-х. Сейчас менталитет поменялся. И дача уже нужна для отдыха. Тогда ты вкладывал и оттуда доставал. А сейчас ты вкладываешь, чтобы газон там был?

Дача – средство выживания или отдыха? Мнения-4

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района:
Я не согласна. Люди берут и до гектара земли, которые покупают дом за базовую величину. Они сажают орехи.

Алена Сырова:
Я покупаю дом. Земля какая прилагается?

Тамара Укружская:
Мы покупаем дом, земельный участок они оформляют отдельно.

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# Дача # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Тамара Укружская

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