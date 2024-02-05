Дача – средство выживания или отдыха? Мнения

Новости Беларуси. Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? Ответы на эти вопросы будут искать 5 февраля в 18:00 в прямом эфире ток-шоу «По существу». Среди приглашенных спикеров как теоретики улучшения и развития жизни на селе, так и практики. Случится ли конфликт интересов?
Алена Сырова, СТВ:
Возвращаться в деревню, жить и работать там – это одна история. Но не меньший вклад от дачников. Наша задача, чтобы земли не были в запустении, чтобы это был уголок земли, о котором человек будет заботиться. Дача вполне может быть таким уголком.
Кирилл Казаков, СТВ:
Дача 1980-1990-х была средством выживания многих белорусов. Мы растили практически всю провизию на зиму на протяжении всего начала 1990-х. Сейчас менталитет поменялся. И дача уже нужна для отдыха. Тогда ты вкладывал и оттуда доставал. А сейчас ты вкладываешь, чтобы газон там был?
Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района:
Я не согласна. Люди берут и до гектара земли, которые покупают дом за базовую величину. Они сажают орехи.
Алена Сырова:
Я покупаю дом. Земля какая прилагается?
Тамара Укружская:
Мы покупаем дом, земельный участок они оформляют отдельно.
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