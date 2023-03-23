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«Начинаются споры между соседями». Как восстановить границы земельного участка?

23 марта 2023 19:42
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Вот и весна – садоводы-огородники дождались. Пока одни только приступают к планированию грядок и рассчитывают, сколько и каких культур им нужно, другие организовывают настоящие теплицы в своих городских квартирах. Объем весенних работ внушителен. О том, как подготовиться к дачному сезону, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Начинаются споры между соседями». Как восстановить границы земельного участка?-1

Екатерина Лунёва, эксперт в сфере землеустройства и строительства:
По поводу того, что к весне люди активизируются, что они делают…

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Ведь правда активизируются?

Екатерина Лунёва:
Да, есть такая тенденция. В основном люди в садоводческих товариществах к весне идут восстанавливать границы своих земельных участков. Кто-то теряет межевые знаки, начинаются споры между соседями. Снег сходит, и уже может приехать геодезист, восстановить на местности непосредственно границы. Показать собственнику участка, куда он заходить не может. Это, наверное, из основного, зачем люди обращаются в садоводческих товариществах больше всего по весне.

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# Дача # общество # Екатерина Лунева # Юлия Самусенко # Фотофакт

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